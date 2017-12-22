Влада Норвегії збирається заборонити фабрики з виробництва хутра

Норвегія є одним з найбільших постачальників лисячих і норкових шкур у світі

У Норвегії планують заборонити фабрики з вирощування тварин для хутряної промисловості вже до 2025 року і стати першою скандинавською країною, яка запровадила подібну заборону, повідомляє The Local. [READ_MORE] Про таке рішення домовились у новому коаліційному уряді Норвегії під час переговорів щодо умов їх співпраці на



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Фото: Audun Braastad / NTB scanpix Демонстрація проти хутрового виробництва в Осло (2017 рік)

Норвегія є одним з найбільших постачальників лисячих і норкових шкур у світі

У Норвегії планують заборонити фабрики з вирощування тварин для хутряної промисловості вже до 2025 року і стати першою скандинавською країною, яка запровадила подібну заборону, повідомляє The Local.

Про таке рішення домовились у новому коаліційному уряді Норвегії під час переговорів щодо умов їх співпраці на минулому тижні. Урядовці досягли домовленості, що до 2025 року діяльність поступово припинять.

Зоозахисна організація Anima заявила, що вітає таке рішення. «Це приголомшлива перемога в боротьбі за припинення хутряної індустрії в Європі», — повідомили там.

Водночас міністр сільського господарства Джон Георг Дав назвав рішення невдалим. За його словами, країні доведеться витратити кошти з бюджету для компенсації доходів працівників фабрик.

Норвегія є одним з найбільших постачальників лисячих і норкових шкур у світі. У країні працюють понад 300 ферм по розведенню хутрових звірів, на яких щорічно вбивають 700 тисяч норок і 110 тисяч лисиць.

Тепер Норвегія приєднається до Австрії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Словенії та інших країн Європи, де заборонено використовувати тварин для виробництва з хутра.

Раніше повідомлялося, що українські дизайнери почали відмовлятися від використання хутра.