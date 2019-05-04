Внаслідок потрійної ДТП у Нігерії загинули 16 людей
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Рятувальники на місці ДТП в Нігерії
Фото: Premium Times
Причиною ДТП могло стати перевищення швидкості, через що водії втратили керування
Щонайменше 16 людей загинули і ще кілька постраждали в результаті ДТП за участю трьох автомобілів в штаті Кано на півночі Нігерії.
Про це в суботу повідомляє місцеве видання Vanguard.
Аварія сталася напередодні ввечері в районі Дамбатта. Там зіткнулися три автомобілі - Honda Accord, Peugeot 406 і Volkswagen Golf.
Зазначається, що причиною ДТП могло стати перевищення швидкості, через що водії втратили керування.
Постраждалих доставили в лікарню Дамбатти.
Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули в Нігерії, де поліцейський скоїв наїзд на натовп, що брав участь у святковій ході з нагоди Великодня.