Внаслідок потрійної ДТП у Нігерії загинули 16 людей



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Рятувальники на місці ДТП в Нігерії Фото: Premium Times

Причиною ДТП могло стати перевищення швидкості, через що водії втратили керування

Щонайменше 16 людей загинули і ще кілька постраждали в результаті ДТП за участю трьох автомобілів в штаті Кано на півночі Нігерії.

Про це в суботу повідомляє місцеве видання Vanguard.

Аварія сталася напередодні ввечері в районі Дамбатта. Там зіткнулися три автомобілі - Honda Accord, Peugeot 406 і Volkswagen Golf.

Зазначається, що причиною ДТП могло стати перевищення швидкості, через що водії втратили керування.

Постраждалих доставили в лікарню Дамбатти.

Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули в Нігерії, де поліцейський скоїв наїзд на натовп, що брав участь у святковій ході з нагоди Великодня.