У Нігерії поліцейський в'їхав у натовп людей: є жертви
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Інцидент стався під час святкування Великодня
Щонайменше вісім людей загинули в Нігерії, де поліцейський скоїв наїзд на натовп, що брав участь у святковій ході з нагоди Великодня.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
Як повідомляється, ще 30 людей отримали поранення.
Відзначається, що велика частина потерпілих - підлітки.
Сам водій автомобіля загинув в результаті ДТП. За попередньою версією, автомобіль врізався в натовп через те, що водій не впорався з керуванням.
Direba cikin maye ya murkushe masu bikin Easter a Gombe https://t.co/cHfOU9zyLR pic.twitter.com/vtKKMsP7At— RFI Hausa (@RFI_Ha) 22 квітня 2019 р.
В даний час поліція веде розслідування.