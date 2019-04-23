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    У Нігерії поліцейський в'їхав у натовп людей: є жертви

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    У Нігерії поліцейський в'їхав у натовп людей: є жертви

    Інцидент стався під час святкування Великодня

    Щонайменше вісім людей загинули в Нігерії, де поліцейський скоїв наїзд на натовп, що брав участь у святковій ході з нагоди Великодня.

    Про це повідомляє  Agence France-Presse.

    Як повідомляється, ще 30 людей отримали поранення.

    Відзначається, що велика частина потерпілих - підлітки.

    Сам водій автомобіля загинув в результаті ДТП. За попередньою версією, автомобіль врізався в натовп через те, що водій не впорався з керуванням.

    В даний час поліція веде розслідування.

    ДТП водій автомобіль розслідування Африка Twitter поліція
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