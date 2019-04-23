У Нігерії поліцейський в'їхав у натовп людей: є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався під час святкування Великодня

Щонайменше вісім людей загинули в Нігерії, де поліцейський скоїв наїзд на натовп, що брав участь у святковій ході з нагоди Великодня.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Як повідомляється, ще 30 людей отримали поранення.

Відзначається, що велика частина потерпілих - підлітки.

Сам водій автомобіля загинув в результаті ДТП. За попередньою версією, автомобіль врізався в натовп через те, що водій не впорався з керуванням.

Direba cikin maye ya murkushe masu bikin Easter a Gombe https://t.co/cHfOU9zyLR pic.twitter.com/vtKKMsP7At — RFI Hausa (@RFI_Ha) 22 квітня 2019 р.

В даний час поліція веде розслідування.