Внаслідок шторму на Філіппінах загинули близько 200 осіб

На Філіппінах шторм Тембін руйнував будинки рибалок, викорчовував кокосові пальми та призвів до підтоплення автошляхів

Близько 200 осіб загинули на Філіппінах внаслідок повеней та зсувів ґрунту, спричинених тропічним штормом Тембін. Про це повідомила місцева влада у суботу, 23 грудня. Найбільших втрат зазнала провінція Північний Ланао, де загинули щонайменше 127 осіб і ще 69 зникли безвісти, пише інформагенція dpa. 47 осіб загинули в провінції Північна Замбоанга.



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На Філіппінах шторм Тембін руйнував будинки рибалок, викорчовував кокосові пальми та призвів до підтоплення автошляхів

Близько 200 осіб загинули на Філіппінах внаслідок повеней та зсувів ґрунту, спричинених тропічним штормом Тембін. Про це повідомила місцева влада у суботу, 23 грудня.

Найбільших втрат зазнала провінція Північний Ланао, де загинули щонайменше 127 осіб і ще 69 зникли безвісти, пише інформагенція dpa. 47 осіб загинули в провінції Північна Замбоанга. 18 - у Південному Ланао. Ще вісім - у провінціях Букіднон, Західний Місаміс та місті Іліган.

Напередодні у південному регіоні Мінданао шторм Тембін змусив понад 75 тисяч осіб покинути свої домівки, пише інформагенція dpa. У різних регіонах Філіппін шторм руйнував будинки рибалок, викорчовував кокосові пальми та призвів до підтоплення автошляхів. В уражених районах працюють рятувально-пошукові команди.

В середньому, щороку Філіппіни зазнають близько 20 тайфунів. Найбільш смертоносним тайфуном в історії Філіппін став Хайянь у листопаді 2013 року. Він знищив низку міст у центральному регіоні острівної держави, загинуло понад сім тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 74 людини загинули від тропічного шторму, який вдарив по південній частині Філіппін.

Джерело: Deutsche Welle