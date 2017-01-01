Від шторму на Філіппінах загинули щонайменше 74 людини

Найбільше постраждали міста Тубод та Піагапо

Щонайменше 74 людини загинули від тропічного шторму, який вдарив по південній частині Філіппін. Десятки людей зникли безвісти. Шторм «Тембін» призвів до повеней та зсувів ґрунту на острові Мінданао. Найбільше постраждали міста Тубод та Піагапо, де зруйновані багато житлових будинків. Наразі швидкість вітру шторму складає близько 80



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Найбільше постраждали міста Тубод та Піагапо

Щонайменше 74 людини загинули від тропічного шторму, який вдарив по південній частині Філіппін. Десятки людей зникли безвісти. Шторм «Тембін» призвів до повеней та зсувів ґрунту на острові Мінданао.

Найбільше постраждали міста Тубод та Піагапо, де зруйновані багато житлових будинків.

Наразі швидкість вітру шторму складає близько 80 кілометрів на годину.

Філіппіни часто страждають від смертельних тропічних штормів, хоча острів Мінданао потрапляє під удар стихії не дуже часто.

У поліції міста Тубод розповіли агенції AFP, що тут загинули щонайменше 19 людей.

Місцева річка вийшла з берегів та змила навколишні будинки.

Також є інформація про загиблих у містах Піагапо, Саріпада та Пакасум.

Джерело: BBC