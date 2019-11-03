Внаслідок сутичок у Гонконзі постраждало понад пів сотні людей
За попередніми даними, у неділю в Гонконзі під час протестів затримали близько 200 осіб
В результаті зіткнень під час антиурядових акцій протесту в Гонконзі постраждали понад 50 людей.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Зазначається, що в результаті зіткнень між силовиками і протестувальниками постраждали щонайменше 54 людини. Один з постраждалих знаходиться у важкому стані, стан ще 23 людей зараз стабільний.
Решта 30 постраждалих були виписані з лікувальних установ.
За попередніми даними, у неділю в Гонконзі під час протестів затримали близько 200 осіб.
Як відомо, У Гонконзі в суботу протестуючі підпалили входи до станцій метро і пошкодили деякі магазини, а також офіс китайського державного інформагентства Сіньхуа.
Нагадаємо, внаслідок суботніх протестів у Гонконзі постраждали щонайменше 17 людей.