Внаслідок сутичок у Гонконзі постраждало понад пів сотні людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Гонконзі не вщухають протести

За попередніми даними, у неділю в Гонконзі під час протестів затримали близько 200 осіб

В результаті зіткнень під час антиурядових акцій протесту в Гонконзі постраждали понад 50 людей.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що в результаті зіткнень між силовиками і протестувальниками постраждали щонайменше 54 людини. Один з постраждалих знаходиться у важкому стані, стан ще 23 людей зараз стабільний.

Решта 30 постраждалих були виписані з лікувальних установ.

За попередніми даними, у неділю в Гонконзі під час протестів затримали близько 200 осіб.

Як відомо, У Гонконзі в суботу протестуючі підпалили входи до станцій метро і пошкодили деякі магазини, а також офіс китайського державного інформагентства Сіньхуа.

Нагадаємо, внаслідок суботніх протестів у Гонконзі постраждали щонайменше 17 людей.