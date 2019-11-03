  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Внаслідок сутичок у Гонконзі постраждало понад пів сотні людей

    • Розсилка
    У Гонконзі не вщухають протести - Внаслідок сутичок у Гонконзі постраждало понад пів сотні людей
    У Гонконзі не вщухають протести

    За попередніми даними, у неділю в Гонконзі під час протестів затримали близько 200 осіб

    В результаті зіткнень під час антиурядових акцій протесту в Гонконзі постраждали понад 50 людей.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    Зазначається, що в результаті зіткнень між силовиками і протестувальниками постраждали щонайменше 54 людини. Один з постраждалих знаходиться у важкому стані, стан ще 23 людей зараз стабільний.

    Решта 30 постраждалих були виписані з лікувальних установ.

    За попередніми даними, у неділю в Гонконзі під час протестів затримали близько 200 осіб.

    Як відомо, У Гонконзі в суботу протестуючі підпалили входи до станцій метро і пошкодили деякі магазини, а також офіс китайського державного інформагентства Сіньхуа.

    Нагадаємо, внаслідок суботніх протестів у Гонконзі постраждали щонайменше 17 людей.

    здоров'я акція арешт протест Гонконг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ