У Гонконзі протестуючі розгромили офіс головного інформагентства Китаю
Вандали кинули у фасад будівлі запальні і фарбувальні бомби
У Гонконзі в суботу протестуючі підпалили входи до станцій метро і пошкодили деякі магазини, а також офіс китайського державного інформагентства Сіньхуа.
Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, у суботу поліція застосувала сльозогінний газ до демонстрантів, одягненим у чорне, після того як вони підпалили станції метро і пошкодили будівлі, в тому числі офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа.
Відзначається, що це був один із найбільших проявів насильства за останні тижні.
Раніше поліція також застосувала сльозогінний газ у парку, де зібралися тисячі протестувальників.
Невеликі групи протестуючих в масках бігли в центральний діловий район.
Вони почали кидати бензинові бомби на вулиці, перед штаб-квартирою банку HSBC і представництвом Банку Китаю в Гонконзі. Поліція знову застосувала сльозогінний газ.
Пізніше демонстранти підпалили входи до станцій метро, які часто закривалися, щоб зупинити людей, і витягли дві телефонні будки з-під землі, щоб встановити одну з безлічі палаючих барикад.
Були також пошкоджені деякі магазини і підприємства, в тому числі торговельна мережа американської мережі кав’ярень Starbucks і офіс китайського інформаційного агентства Сіньхуа.
Гонконгські медіа-асоціації засудили вандалізм по відношенню до Сіньхуа.
#Xinhua strongly condemns vandalizing of its #HongKong office by rioters more: https://t.co/STqsAY1soM pic.twitter.com/fOzXX2nmWg— CGTN (@CGTNOfficial) November 2, 2019
Як йдеться на сайті Сіньхуа, група бунтівників знищила обладнання, призначене для забезпечення безпеки агентства, за допомогою фарборозпилювача нанесла на стіни образливі написи і знесла головний вхід у будівлю агентства і деякі з його вікон.
Також вандали кинули у фасад будівлі запальні і фарбувальні бомби, увірвалися всередину і стали громити будівлю вже зсередини.