У Гонконзі протестуючі розгромили офіс головного інформагентства Китаю

Вандали кинули у фасад будівлі запальні і фарбувальні бомби

У Гонконзі в суботу протестуючі підпалили входи до станцій метро і пошкодили деякі магазини, а також офіс китайського державного інформагентства Сіньхуа.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, у суботу поліція застосувала сльозогінний газ до демонстрантів, одягненим у чорне, після того як вони підпалили станції метро і пошкодили будівлі, в тому числі офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа.

Відзначається, що це був один із найбільших проявів насильства за останні тижні.

Раніше поліція також застосувала сльозогінний газ у парку, де зібралися тисячі протестувальників.

Невеликі групи протестуючих в масках бігли в центральний діловий район.

Вони почали кидати бензинові бомби на вулиці, перед штаб-квартирою банку HSBC і представництвом Банку Китаю в Гонконзі. Поліція знову застосувала сльозогінний газ.

Пізніше демонстранти підпалили входи до станцій метро, які часто закривалися, щоб зупинити людей, і витягли дві телефонні будки з-під землі, щоб встановити одну з безлічі палаючих барикад.

Були також пошкоджені деякі магазини і підприємства, в тому числі торговельна мережа американської мережі кав’ярень Starbucks і офіс китайського інформаційного агентства Сіньхуа.

Гонконгські медіа-асоціації засудили вандалізм по відношенню до Сіньхуа.

#Xinhua strongly condemns vandalizing of its #HongKong office by rioters more: https://t.co/STqsAY1soM pic.twitter.com/fOzXX2nmWg