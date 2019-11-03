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    У світі

    У Гонконзі протестуючі розгромили офіс головного інформагентства Китаю

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    У Гонконзі протестуючі розгромили офіс головного інформагентства Китаю

    Вандали кинули у фасад будівлі запальні і фарбувальні бомби

    У Гонконзі в суботу протестуючі підпалили входи до станцій метро і пошкодили деякі магазини, а також офіс китайського державного інформагентства Сіньхуа.

    Про це повідомляє Reuters.

    Як пише видання, у суботу поліція застосувала сльозогінний газ до демонстрантів, одягненим у чорне, після того як вони підпалили станції метро і пошкодили будівлі, в тому числі офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа.

    Відзначається, що це був один із найбільших проявів насильства за останні тижні.

    Раніше поліція також застосувала сльозогінний газ у парку, де зібралися тисячі протестувальників.

    Невеликі групи протестуючих в масках бігли в центральний діловий район.

    Вони почали кидати бензинові бомби на вулиці, перед штаб-квартирою банку HSBC і представництвом Банку Китаю в Гонконзі. Поліція знову застосувала сльозогінний газ.

    Пізніше демонстранти підпалили входи до станцій метро, які часто закривалися, щоб зупинити людей, і витягли дві телефонні будки з-під землі, щоб встановити одну з безлічі палаючих барикад.

    Були також пошкоджені деякі магазини і підприємства, в тому числі торговельна мережа американської мережі кав’ярень Starbucks і офіс китайського інформаційного агентства Сіньхуа.

    Гонконгські медіа-асоціації засудили вандалізм по відношенню до Сіньхуа.

    Як йдеться на сайті Сіньхуа, група бунтівників знищила обладнання, призначене для забезпечення безпеки агентства, за допомогою фарборозпилювача нанесла на стіни образливі написи і знесла головний вхід у будівлю агентства і деякі з його вікон.

    Також вандали кинули у фасад будівлі запальні і фарбувальні бомби, увірвалися всередину і стали громити будівлю вже зсередини.

    Читайте також: Внаслідок суботніх протестів у Гонконзі постраждали щонайменше 17 людей.
    вандалізм протест Гонконг поліція
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