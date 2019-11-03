Внаслідок суботніх протестів у Гонконзі постраждали щонайменше 17 людей



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Один з постраждалих перебуває у важкому стані

Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати тисячі мітингувальників

У Гонконзі в суботу, 2 листопада, щонайменше 17 людей отримали поранення в ході масових антиурядових виступів, які переросли у заворушеннями.

Про це повідомляє портал RTHK.

Зазначається, що усі постраждалі були госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані.

ЗМІ додає, що наразі кілька демонстрантів, які отримали травми, вже виписані з лікарень.

Нагадаємо, поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати тисячі мітингувальників, які вийшли на антиурядові протести у центральному діловому районі Гонконгу.

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконзі тривають із червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяв видавати правопорушників до материкового Китаю. Однак попри це багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму.

1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок застрелила протестувальника.

Влада Гонконгу офіційно відкликала із Законодавчої ради законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю, що спричинив тривалі масові протести в регіоні.