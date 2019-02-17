Волкер: Росія самоусунулася від переговорів на час українських виборів



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Волкер: Росія не проявляє ніякого інтересу щодо зустрічі Фото: Радіо Свобода

Волкер визнав, що Мінські угоди не працюють належним чином

РФ не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова і не бажає вживати дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі під час президентської компанії в Україні, повідомив Волкер.

«Ми завжди за те, щоб зустрітися і поговорити. Росія не проявляє ніякого інтересу або прогресу з цього питання. За фактом вони сказали, що не хочуть нічого робити під час президентських виборів», - сказав Волкер в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» в неділю на полях Мюнхенської конференції.

Говорячи про стан імплементації Мінських угод, спецпредставник Держдепу зазначив: «Мінські угоди надзвичайно важливі, і нам би хотілося, щоб їх було реалізовано. Мир, відведення важкого озброєння, якщо нам вдасться створити умови для проведення виборів, амністії, імплементації спеціального статусу (Донбасу – ред.), відновлення українського контролю і суверенітету над територією. Це те, про що говорять мінські угоди, і ми всі підтримуємо їх. Необхідно тільки імплементувати їх».

При цьому він визнав, що Мінські угоди не працюють належним чином.

«Вони ніколи не працювали добре, оскільки Росія відмовлялася їх імплементувати. Ніколи не було припинення вогню, відведення важкого озброєння або співпраці з цього питання», - пояснив Волкер.

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в суботу звинуватив Росію у прагненні усунути президента України Петра Порошенка від влади на березневих виборах, в надії розробити більш сприятливу угоду з іншим урядом.