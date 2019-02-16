Москва хоче усунути від влади Порошенка, - американський дипломат



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Росія намагається атакувати і послабити Порошенка, зазначив Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в суботу звинуватив Росію у прагненні усунути президента України Петра Порошенка від влади на березневих виборах, в надії розробити більш сприятливу угоду з іншим урядом.

Про це Волкер заявив в коментарі агентству AFP під час проведення безпекової конференції в Мюнхені.

«Те, що вони намагаються зробити, це атакувати Порошенка і послабити Порошенка», - відповів Волкер на запитання, чи підтримує Москва конкретного кандидата на президентських виборах 31 березня.

«Вони дуже хочуть, щоб він був усунений від влади, і я думаю, що вони сподіваються на укладення якоїсь угоди з новим урядом, що буде «на руку» Росії, оскільки вони не отримують цього від Порошенка«, - сказав він.

Агентство зазначає, що Порошенко, який був обраний після вигнання підтримуваного Росією Віктора Януковича в результаті кривавих протестів у Києві, веде складну боротьбу за переобрання. Серед інших головних претендентів - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і комік Володимир Зеленський, який зіграв роль президента в українському телесеріалі.

Після повстання 2014 року Москва анексувала Крим і підтримала російськомовних сепаратистів на промисловому сході, в конфлікті, який, за даними ООН, на кінець минулого року забрав життя близько 13 тис. осіб.

Низькі рейтинги Порошенка отримали новий імпульс до зростання після того, як він керував створенням Української Православної Церкви, незалежної від Москви.

Його положення також зміцнилося після захоплення Росією трьох суден українського флоту і двох десятків моряків, які намагалися пройти від Чорного до Азовського моря в листопаді.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидати.