За тиждень збільшилось удвічі: науковці вивчають аномальне провалля у Чилі (фото)

У загадковій дірі може поміститися паризька Тріумфальна арка

На території пустелі Атакама в Чилі, неподалік від шахти, де видобувають мідь, утворилася величезна дірка, яка більше за розмірами, ніж тенісний корт. Експерти намагаються з'ясувати причину її появи і чи не пов'язаний обвал із діяльністю компанії з видобутку міді, повідомляє ScienceAlert.

Пустельний ґрунт біля чилійського міста Тьєрра-Амарілья спочатку провалився на діаметром близько 25 м і глибиною 200 м, на дні була видна вода. За тиждень воно розширилося – зараз має діаметр 50 м. Кажуть, тепер там може вміститися Тріумфальна арка із Парижу або шість статуй бразильського Христа Спасителя із розпростертими руками поруч одна з одною.

Поруч із містом знаходиться шахта, де видобувають мідь, під назвою Алькапарроса. Ця копальня належить канадській компанії Lundin Mining. Варто зауважити, що в Чилі найбільше добувають міді у світі й ця країна забезпечує 25% світового ринку цього металу.

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У заяві компанії Lundin Mining сказано, що відразу після появи дірки навколо обвалу було обладнано 100-метровий периметр безпеки. Також у компанії заявили, що внаслідок обвалу ніхто не постраждав, а також, що жодних збитків не було завдано ні інфраструктурі копальні, ні іншій прилеглій інфраструктурі.

З моменту появи дірки, а це сталося кілька днів тому, більше не сталося жодних обвалів ґрунту, і дірка залишилася у своєму первісному вигляді. Але з метою безпеки всі роботи на мідній шахті було припинено до з'ясування причин появи величезної дірки в чилійській пустелі.

Керівник Національної служби геології та гірничої справи Чилі Девід Монтенегро заявив, що причину обвалу буде встановлено, а поки що вжито всіх заходів безпеки, щоб не постраждали ні робітники шахти, ні жителі прилеглого міста.