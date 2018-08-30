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    У світі

    Втручання РФ у вибори в США: Трамп звільнив юриста Білого дому

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    Юрист Білого дому Дон Макган&nbsp; - Втручання РФ у вибори в США: Трамп звільнив юриста Білого дому
    Юрист Білого дому Дон Макган 

    Юрист заявив, що не обговорював відставку і заява президента стало для нього несподіваним

    Президент США Дональд Трамп заявив, що юрист Білого дому Дон Макган покине свій пост у найближчі місяці.

    Про це повідомляє BBC.

    «Макган покине Білий дім після того, як доведе до кінця кампанію по затвердженню кандидатури Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду», - написав Трамп у Twitter.

    Юрист заявив, що не обговорював відставку і заява президента стало для нього несподіваним.

    За інформацією ЗМІ, відставка може бути пов'язана з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

    Раніше повідомлялося, що радник та юрист Білого дому Дональд Макган 30 годин ділився інформацією, про яку слідчі інакше б не дізналися.

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