Втручання РФ у вибори в США: Трамп звільнив юриста Білого дому
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Юрист заявив, що не обговорював відставку і заява президента стало для нього несподіваним
Президент США Дональд Трамп заявив, що юрист Білого дому Дон Макган покине свій пост у найближчі місяці.
Про це повідомляє BBC.
«Макган покине Білий дім після того, як доведе до кінця кампанію по затвердженню кандидатури Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду», - написав Трамп у Twitter.
Юрист заявив, що не обговорював відставку і заява президента стало для нього несподіваним.
За інформацією ЗМІ, відставка може бути пов'язана з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року.
Раніше повідомлялося, що радник та юрист Білого дому Дональд Макган 30 годин ділився інформацією, про яку слідчі інакше б не дізналися.