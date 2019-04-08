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    У світі

    Як Росія фінансувала вибори на Мадагаскарі - розслідування ВВС

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    Як Росія фінансувала вибори на Мадагаскарі - розслідування ВВС

    Технічні кандидати на пост президента Мадагскара отримували від Кремля усього лише десятки тисяч євро

    В одній з найбідніших країн Африки, Мадагаскарі, пройшла одна з найдорожчих передвиборних кампаній в світі, яку фінансувала Росія. Про це стало відомо у ході розслідування BBC.

    Згідно з інформацією, отриманою від колишніх кандидатів у президенти Мадагаскару, «російські туристи» передавали готівкою транші по кілька тисяч євро потенційним переможцям виборів. З кандидатами укладали контракти: ближче до дня голосування - 7 листопада 2018 року – вони мали підтримати ту креатуру росіян, яка матиме найбільші шанси на проходження до 2 туру.

    Співрозмовники ВВС розповіли, що росіяни уклали подібні угоди щонайменше з шістьма кандидатами з 36-ти.

    В кінці-кінців переможцем став колишній глава держави, медіамагнат Андрі Радзуеліна. Він стверджує, що «не є кандидатом від будь-якої країни», однак відомо, що його охоронцем є колишній російський військовий.

    Видання російських журналістів-розслідувачів «Проект» стверджує, що в  російській експансії на острові може бути зацікавлений особисто Володимир Путін. За інформацією видання, в Петербурзі  створено  політтехнологічний центр, який координує всю роботу структур в Африці, які можуть належати «кухарю Путіна» Євгену Пригожину.

    Близький до Кремля співрозмовник «Дождя» сказав, що політтехнологи займаються лобіюванням інтересів Росії і мають комерційні цілі на континенті.

    Також відомо, що російська компанія Ferrum Mining видобуває на Мадагаскарі хроміт - мінерал хрому. Вартість 1 тони хромітової руди коливається від 45 до 125 доларів.

    Присутність російських структур помічено й у інших країнах, відомих своїми корисними копалинами:  у Судані, де Росія видобуває золото, і Центрально-африканській Республіці, де видобутком дорогоцінних каменів також займається російська компанія.

    Нагадаємо, 30 липня 2018 року в ЦАР була розстріляна група російських журналістів, які працювали у Центрі управління розслідуваннями Михайла Ходорковського. Тоді ЗМІ вказували на причетність до цього вбивства бойовиків ЧВК «Вагнера», якого пов’язують з Євгеном Пригожиним.  

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