Російські журналісти у день загибелі домовлялись про зйомки золотих копалень у Центральноафриканській республіці



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Фото: Reuters Старателі працюють на золотом руднику в місті Ндассіма (Ndassima), в 440 кілометрах на схід від столиці Центральноафриканської Республіки Бангі

У середині липня 2018-го про розробку родовища в Ндассімі з урядом ЦАР домовилася Росія

У день загибелі російські журналісти Орхан Джемаль, Кирило Радченко і Олександр Расторгуєв домовлялися про зйомки золотих копалень Ндассіма на півдні країни.

Про це повідомили у Центрі управління розслідуваннями, пише російське видання The Bell.

Шахта в Ндассімі знаходиться на вершині пагорба в лісах — приблизно в 60 км від військової бази бойовиків з опозиційної мусульманського угруповання «Селека» в Бамбарі. Розробкою родовища, як з'ясувала The Bell, займалася канадська компанія Axmin, але в грудні 2012 року — на родовище вперше напали повстанці і згодом воно перейшло під їхній контроль.

У середині липня 2018-го про розробку родовища в Ндассімі з урядом ЦАР домовилася Росія. Про це стало відомо виданню Africa Intelligence. Зараз ця територія знаходиться під загрозою з боку бойовиків одного з місцевих угрупувань «Союз за Центральну Африку», і умова ведення розробки — наведення порядку в регіоні.

The Bell відзначає, що це може бути не єдиним родовищем в ЦАР, яким зацікавилися російські структури.

Так, росіяни шукають можливості видобутку природних ресурсів в Бірао, Буар і Бріа і їм доводиться домовлятися безпосередньо з повстанцями, аби отримати контроль в обхід уряду, повідомив редактор африканського видання CNC Ален Нзіло. За даними африканських і французьких ЗМІ, представників РФ цікавить золото, алмази, уран і нафта.

Компанія «М Инвест» Євгена Пригожина, якого пов’язують із російською приватною військовою компанією «Вагнер» і називають «кухарем Путіна», за даними The Bell, отримала угоду на видобуток золота в Судані. Одночасно там ПВК «Вагнер» почала тренувати підрозділи уряду Судану.

Також нагадаємо, що влада Центральноафриканської республіки стверджує, що російських журналістів вбили при спробі захопити авто.

31 липня стало відомо, що в Центральноафриканській республіці загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Журналістів знайшли за 32 кілометри від міста Сібю. Водій журналістів вижив, 1 липня міністерство закордонних справ Росії заявило, що водій не пов’язаний з місією ООН. Раніше повідомляли, що водія групи рекомендував консультант місії ООН.

У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер». За даними джерел Громадського, близьких до Орхана, журналісти знімали проект про російську присутність у Центральноафриканській Республіці.

Влада у ЦАР припускає, що російських журналістів у Центральній Африці могло вбити угруповання «Селека».