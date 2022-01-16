Захоплення заручників в Техасі: зловмисник вимагає звільнити сестру-терористку

Жінка підозрювалася в зв’язках з Аль-Каїдою і була засуджена за напад і замах на вбивство американського солдата

Чоловік, який захопив заручників у синагозі в Техасі, вимагає звільнити його сестру-терористку. Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерело.

Американський чиновник повідомив ABC News, що чоловік стверджує, що є братом засудженої терористки Аафії Сіддікі, але влада поки не підтвердила його особу. За словами чиновника, підозрюваний вимагає звільнити сестру.

За словами джерела, Сіддікі перебуває у в'язниці на базі ВПС Карсуелл поблизу Форт-Верта. Вона підозрювалася в зв’язках з Аль-Каїдою і була засуджена за напад і замах на вбивство американського солдата в 2010 році і засуджена до 86 років ув’язнення.

Представник Білого дому підтвердив ABC News, що Білий дім «уважно стежить» за ситуацією із заручниками.

Нагадаємо, в американському місті Коллівілль, штат Техас, невідомий взяв у заручники людей у синагозі.

Водночас очевидець повідомив телеканалу ABC, що захоплено чотирини людини, зокрема рабин. Крім того, чоловік стверджує, що розмістив у кількох місцях вибухові пристрої, зазначає ABC.