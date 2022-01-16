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    Захоплення заручників в Техасі: зловмисник вимагає звільнити сестру-терористку

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    Невідомий захопив заручників у синагозі у Техасі - Захоплення заручників в Техасі: зловмисник вимагає звільнити сестру-терористку
    Невідомий захопив заручників у синагозі у Техасі
    фото: Twitter / Jessika Harkay

    Жінка підозрювалася в зв’язках з Аль-Каїдою і була засуджена за напад і замах на вбивство американського солдата

    Чоловік, який захопив заручників у синагозі в Техасі, вимагає звільнити його сестру-терористку. Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерело.

    Американський чиновник повідомив ABC News, що чоловік стверджує, що є братом засудженої терористки Аафії Сіддікі, але влада поки не підтвердила його особу. За словами чиновника, підозрюваний вимагає звільнити сестру.

    За словами джерела, Сіддікі перебуває у в'язниці на базі ВПС Карсуелл поблизу Форт-Верта. Вона підозрювалася в зв’язках з Аль-Каїдою і була засуджена за напад і замах на вбивство американського солдата в 2010 році і засуджена до 86 років ув’язнення.

    Представник Білого дому підтвердив ABC News, що Білий дім «уважно стежить» за ситуацією із заручниками.

    Нагадаємо, в американському місті Коллівілль, штат Техас, невідомий взяв у заручники людей у синагозі.

    Водночас очевидець повідомив телеканалу ABC, що захоплено чотирини людини, зокрема рабин. Крім того, чоловік стверджує, що розмістив у кількох місцях вибухові пристрої, зазначає ABC.

    Теги: вбивство напад чоловік
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    Захоплення заручників в Техасі: зловмисник вимагає звільнити сестру-терористку