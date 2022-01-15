Невідомий захопив заручників у синагозі у Техасі

Озброєний чоловік захопив заручників у синагозі в Техасі

За даними ЗМІ, захоплено чотирини людини, зокрема рабин

В американському місті Коллівілль, штат Техас, невідомий взяв у заручники людей у синагозі. Про це повідомляє міська поліція у Twitter.

«В даний час ми проводимо операцію за участю спецназу у кварталі 6100 на вулиці Pleasant Run Rd. Усіх жителів прилеглих районів евакуювали», – йдеться у повідомленні.

We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area. — Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022

Правоохоронці закликали місцевих мешканців уникати небезпечного району. Пізніше вони уточнили, що операція все ще продовжується.

За вказаною поліцією адресою розташована синагога Beth Israel.

Захоплення заручників транслювалося у прямому ефірі, повідомляє газета Jerusalem Post.

У ході трансляції у соціальних мережах чутно, як озброєна людина з британським акцентом каже: «якщо хтось спробує увійти до будівлі, говорю вам… усі помруть».

«Я помру. Не плачте за мене», – також повторює чоловік.

Після захоплення трансляція тривала кілька хвилин. На записі було чути, як бойовик погрожував заручникам, а потім трансляція перервалася.

Водночас очевидець повідомив телеканалу ABC, що захоплено чотирини людини, зокрема рабин. Крім того, чоловік стверджує, що розмістив у кількох місцях вибухові пристрої, зазначає ABC.

За даними телеканалу BNO News, невідомий озброєний.

Нагадаємо, на північному сході Нігерії в штаті Борно озброєне угрупування ісламістів взяло в заручники сотні мирних жителів.

Раніше стало відомо, що бойовики звільнили викрадених у Нігерії школярок.