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    Невідомий захопив заручників у синагозі у Техасі

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    Озброєний чоловік захопив заручників у синагозі в Техасі - Невідомий захопив заручників у синагозі у Техасі
    Озброєний чоловік захопив заручників у синагозі в Техасі
    фото: Noah Berger/AP

    За даними ЗМІ, захоплено чотирини людини, зокрема рабин

    В американському місті Коллівілль, штат Техас, невідомий взяв у заручники людей у синагозі. Про це повідомляє міська поліція у Twitter.

    «В даний час ми проводимо операцію за участю спецназу у кварталі 6100 на вулиці Pleasant Run Rd. Усіх жителів прилеглих районів евакуювали», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці закликали місцевих мешканців уникати небезпечного району. Пізніше вони уточнили, що операція все ще продовжується.

    За вказаною поліцією адресою розташована синагога Beth Israel.

    Захоплення заручників транслювалося у прямому ефірі, повідомляє газета Jerusalem Post.

    У ході трансляції у соціальних мережах чутно, як озброєна людина з британським акцентом каже: «якщо хтось спробує увійти до будівлі, говорю вам… усі помруть».

    «Я помру. Не плачте за мене», – також повторює чоловік.

    Після захоплення трансляція тривала кілька хвилин. На записі було чути, як бойовик погрожував заручникам, а потім трансляція перервалася.

    Водночас очевидець повідомив телеканалу ABC, що захоплено чотирини людини, зокрема рабин. Крім того, чоловік стверджує, що розмістив у кількох місцях вибухові пристрої, зазначає ABC.

    За даними телеканалу BNO News, невідомий озброєний.

    Нагадаємо, на північному сході Нігерії в штаті Борно озброєне угрупування ісламістів взяло в заручники сотні мирних жителів.

    Раніше стало відомо, що бойовики звільнили викрадених у Нігерії школярок.

    Теги: США заручники Twitter поліція чоловік
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    Невідомий захопив заручників у синагозі у Техасі