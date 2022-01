Невідомий захопив заручників у синагозі у Техасі

В американському місті Коллівілль, штат Техас, невідомий взяв у заручники людей у синагозі. Про це повідомляє міська поліція у Twitter.

«В даний час ми проводимо операцію за участю спецназу у кварталі 6100 на вулиці Pleasant Run Rd. Усіх жителів прилеглих районів евакуювали», – йдеться у повідомленні.

We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area.