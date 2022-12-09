У Росії горить шинний завод (відео)

Площа пожежі становить 1 тис. кв. м

У Росії спалахнула ще одна масштабна поджежа. У Барнаулі горить Алтайський шинний завод.

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Згідно з офіційним сайтом, компанія випускає покришки під відомим брендом Nortec.

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Площа пожежі становить близько 1 000 кв.м, було вирішено наростити угруповання для гасіння і використання пожежного поїзда.

Як повідомлялося, у Росії сталася масштабна пожежа у великому торговому комплексі «Мега Хімки», розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області. Про це повідомляє Mash.

Раніше повідомлялося, що у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє МНС РФ.