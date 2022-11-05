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У Росії сталась масштабна пожежа, є загиблі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії сталась масштабна пожежа, є загиблі (відео)
Вогонь поширився площею 3500 кв. м
фото з відкритих джерел

Восьмеро осіб загинули внаслідок пожежі у нічному клубі

У нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє МНС РФ.

Вогонь поширився площею 3500 кв. метрів. Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню.

За попередніми даними, загинули вісім осіб. Ще четверо постраждали - у всіх отруєння чадним газом.

Прокуратура повідомила, що причиною пожежі могло стати використання петарди одним із відвідувачів кафе.

Нагадаємо, 21 жовтня у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу. 

Також в ніч на 26 жовтня у російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів.

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Теги: отруєння відео пожежа росія

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