У Росії сталась масштабна пожежа, є загиблі (відео)

Восьмеро осіб загинули внаслідок пожежі у нічному клубі

У нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє МНС РФ.

Вогонь поширився площею 3500 кв. метрів. Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню.

За попередніми даними, загинули вісім осіб. Ще четверо постраждали - у всіх отруєння чадним газом.

Прокуратура повідомила, що причиною пожежі могло стати використання петарди одним із відвідувачів кафе.

Нагадаємо, 21 жовтня у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу.

Також в ніч на 26 жовтня у російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів.