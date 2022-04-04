«Заповніть тишу своєю музикою». Зеленський виступив на церемонії нагородження Grammy (відео)

Зеленський закликав преможців музичної премії розповідати правду про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням на церемонії нагородження переможців музичної премії Grammy, де закликав допомагати Україні будь-якими способами.

У зверненні Зеленський розповів зіркам світового шоу-бізнесу, що українські музиканти зараз вимушені носити військову форму замість костюмів та співають перед пораненими у госпіталях.

«На нашій землі ми боремося з Росією, яка приносить жахливу тишу зі своїми бомбами. Мертву тишу. Заповніть тишу своєю музикою. Розкажіть наші історії. Розкажіть правду про війну у своїх соціальних мережах, по телебаченню. Підтримайте нас, як можете. Будь-як, але не тишею», – сказав Зеленський.

Як відомо, Зеленський виступав з промовами перед парламентами різних країн, де закликав надавати допомогу Україні та протидіяти російській агресії.

Нагадаємо, церемонія нагородження премії американської кіноакадемії Оскар не оминула своєю увагою війну в Україні, яку розв’язала Росія. Оскар став ще одним майданчиком, на якому заговорили про Україну. Заяви на підтримку України прозвучали на червоній доріжці.