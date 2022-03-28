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    Події в Україні

    Оскар-2022: голлівудські актори підтримують Україну (фото, відео)

    Джеймі Лі Кертіс з блакитною стрічкою на підтримку українських біженців - Оскар-2022: голлівудські актори підтримують Україну (фото, відео)
    Джеймі Лі Кертіс з блакитною стрічкою на підтримку українських біженців
    фото з відкритих джерел

    Гості церемонії Оскар носять блакитні стрічки на підтримку українських біженців

    У Лос-Анджелесі вручають Оскар. Церемонія нагородження премії американської кіноакадемії не оминула своєю увагою війну в Україні, яку розв’язала Росія 33 дні тому. Оскар став ще одним майданчиком, на якому заговорили про Україну.

    Заяви на підтримку України прозвучали вже на червоній доріжці.

    Окрім того багато гостей церемонії доповнили вбрання стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українсько-прапора. Це Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та багато інших.

    Френсіс Коппола з дружиною / Фото: Getty Images

    Френсіс Коппола з дружиною / Фото: Getty Images

    Джеймі Лі Кертіс пояснила, що вдягла «кільце зі стрічки» на честь українських біженців.

    Південнокорейська актриса Юн Юджан, яка минулого року отримала «Оскар» за фільм «Мінарі» з'явилася на червоній доріжці Оскара із синьою стрічкою на підтримку українських біженців.

    Американська кантрі співачка Ріба Макінтайр та американська авторка пісень Дайан Уоррен (праворуч) також підтримали Україну.


    Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.

    Читайте також: Оскар 2022: повний список переможців
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Оскар-2022: голлівудські актори підтримують Україну (фото, відео)