Оскар-2022: голлівудські актори підтримують Україну (фото, відео)

Гості церемонії Оскар носять блакитні стрічки на підтримку українських біженців

У Лос-Анджелесі вручають Оскар. Церемонія нагородження премії американської кіноакадемії не оминула своєю увагою війну в Україні, яку розв’язала Росія 33 дні тому. Оскар став ще одним майданчиком, на якому заговорили про Україну.

Заяви на підтримку України прозвучали вже на червоній доріжці.

Окрім того багато гостей церемонії доповнили вбрання стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українсько-прапора. Це Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та багато інших.

Френсіс Коппола з дружиною / Фото: Getty Images

Jason Momoa is all dressed up and on the scene for the #Oscars red carpet https://t.co/2HAm9OUbSa pic.twitter.com/3U8gAwNpIW — The Hollywood Reporter (@THR) March 27, 2022

Jamie Lee Curtis is carrying a ribbon for refugees on the #Oscars red carpet https://t.co/FW5DjOAwhk pic.twitter.com/ydpcOUwvdt — The Hollywood Reporter (@THR) March 27, 2022

Джеймі Лі Кертіс пояснила, що вдягла «кільце зі стрічки» на честь українських біженців.

“The ribbon is about the refugee crisis.” Jamie Lee Curtis shares her support for Ukraine on the #Oscars carpet. pic.twitter.com/rDGa7P8FJO — AP Entertainment (@APEntertainment) March 27, 2022

Південнокорейська актриса Юн Юджан, яка минулого року отримала «Оскар» за фільм «Мінарі» з'явилася на червоній доріжці Оскара із синьою стрічкою на підтримку українських біженців.

“South Korean actress Yoon Yeo-jung, who won an Oscar last year for the film Minari, appeared on the red carpet of the Oscars with a blue ribbon in support of Ukrainian refugees ” https://t.co/gRxBWq4m3S — Jen (@JENin140) March 28, 2022

Американська кантрі співачка Ріба Макінтайр та американська авторка пісень Дайан Уоррен (праворуч) також підтримали Україну.

again i appreciate the risk but this is just so ugly the necklace should not be there and neither should the radio… bonus points for wearing the blue ribbon for refugees



3/10 https://t.co/nCa3FLTNGH — avery ???? (@afterglowgrande) March 27, 2022





Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.