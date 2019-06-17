Жертвами аномальної спеки в Індії стали вже 70 осіб



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Максимальна температура в деяких районах штату Біхар перевищила нормальну позначку більш ніж на п'ять градусів Цельсія

У деяких районах температура досягла 50,8°C, наблизившись до історичної рекордної позначки для Індії - 51°C

Щонайменше 70 осіб загинули через спеку в східному індійському штаті Біхар.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Максимальна температура в деяких районах штату перевищила нормальну позначку більш ніж на п'ять градусів Цельсія... Метеорологічна служба заявила, що спека триватиме в наступні два дні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними метеорологічної служби Індії, температура повітря в Делі, а також у штатах Раджастан і Уттар-Прадеш перевищила 48°C.

У деяких районах температура досягла 50,8°C, наблизившись до історичної рекордної позначки для Індії - 51°C.

Раніше повідомлялося, що чотири пасажири, усі літні люди, які подорожували в поїзді, загинули в індійському місті Джхансі, ймовірно, через сильну спеку, коли на північ Індії обрушилася 46-градусна спека.