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    У світі

    Жертвами аномальної спеки в Індії стали вже 70 осіб

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    Максимальна температура в деяких районах штату Біхар перевищила нормальну позначку більш ніж на п'ять градусів Цельсія - Жертвами аномальної спеки в Індії стали вже 70 осіб
    Максимальна температура в деяких районах штату Біхар перевищила нормальну позначку більш ніж на п'ять градусів Цельсія

    У деяких районах температура досягла 50,8°C, наблизившись до історичної рекордної позначки для Індії - 51°C

    Щонайменше 70 осіб загинули через спеку в східному індійському штаті Біхар.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    «Максимальна температура в деяких районах штату перевищила нормальну позначку більш ніж на п'ять градусів Цельсія... Метеорологічна служба заявила, що спека триватиме в наступні два дні», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що за даними метеорологічної служби Індії, температура повітря в Делі, а також у штатах Раджастан і Уттар-Прадеш перевищила 48°C.

    У деяких районах температура досягла 50,8°C, наблизившись до історичної рекордної позначки для Індії - 51°C.

    Раніше повідомлялося, що чотири пасажири, усі літні люди, які подорожували в поїзді, загинули в індійському місті Джхансі, ймовірно, через сильну спеку, коли на північ Індії обрушилася 46-градусна спека.

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