У поїзді в Індії через спеку померли четверо людей



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Люди в Індії потерпають від сильної спеки - температура повітря часом сягає 50 градусів

Чотири пасажири, усі літні люди, які подорожували в поїзді, загинули в індійському місті Джхансі, ймовірно, через сильну спеку, коли на північ Індії обрушилася 46-градусна спека. Про це повідомляє місцевий портал Newkerala.

Чотирьом людям, що їхали з півдня країни на поїзді Kerala Express, в дорозі стало погано, і вони померли до того часу поки поїзд дістався до Джхансі, сказав представник оператора залізниці.

Троє з них були оголошені мертвими в поїзді на залізничній станції Джхансі, а ще одна людина, яка була доставлена в медустанову, померла там. Тіла були відправлені на розтин.

Як повідомляє NDTV, в Індії спостерігається найгірша за всю історію спека, температура повітря у чотирьох містах на півночі Індії досягла рекордного рівня. Жителі столиці - Делі - і ще трьох міст стали свідками температури в 48 градусів за Цельсієм і вище. У місті Чуру стовпчик термометра двічі за останній тиждень підскочив вище 50 градусів - на 8 градусів вище звичайної температури у цю пору року, пише видання.

Хвиля спеки очікується і на півдні Пакистану - у Карачі, на тлі наближення до Індії циклону Вайю, повідомляє Samaa TV.

За даними пакистанської метеорологічної служби, циклон Вайю формується за 1500 км на південний схід від узбережжя Карачі і, швидше за все, вдарить по сусідньому штату Гуджарат в Індії.

Існує невелика ймовірність того, що він завдасть шкоди Карачі, але може викликати підвищення температури і випадання опадів у прибережних районах.

Очікується, що температура в Карачі підніметься до 42 градусів в четвер і до 41 градуса в п'ятницю.

Джерело: УНН