Жертвами піщаної бурі в Індії стали вже 125 людей

Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії

Внаслідок піщаної бурі в Індії загинуло щонайменше 125 осіб. Про це повідомляє AFP. «Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії», - йдеться в повідомленні. Як зазначається, стихія накрила штати Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб. Через стихію обірвано електричні лінії та зруйновано



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Фото: AFP Піщана буря в Індії

Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії

Внаслідок піщаної бурі в Індії загинуло щонайменше 125 осіб. Про це повідомляє AFP.

«Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, стихія накрила штати Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб.

Через стихію обірвано електричні лінії та зруйновано деякі будинки. Також повідомляється про затори на дорогах і затримання вильоту низки авіаційних рейсів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомляв, що до різних регіонів країни направлено рятувальні служби для надання допомоги потерпілим.

Раніше повідомлялося, що мінімум 95 людей загинули на півночі Індії в результаті сильних гроз і піщаних буревіїв.