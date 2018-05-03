  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Жертвами піщаної бурі в Індії стали вже 125 людей

    Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії
    Внаслідок піщаної бурі в Індії загинуло щонайменше 125 осіб. Про це повідомляє AFP. «Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії», - йдеться в повідомленні. Як зазначається, стихія накрила штати Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб. Через стихію обірвано електричні лінії та зруйновано
    • Сьогодні, 23:11
    • Розсилка
    Піщана буря в Індії
    Фото: AFP
    Піщана буря в Індії

    Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії

    Внаслідок піщаної бурі в Індії загинуло щонайменше 125 осіб. Про це повідомляє AFP.

    «Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, стихія накрила штати Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб.

    Через стихію обірвано електричні лінії та зруйновано деякі будинки. Також повідомляється про затори на дорогах і затримання вильоту низки авіаційних рейсів.

    Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомляв, що до різних регіонів країни направлено рятувальні служби для надання допомоги потерпілим.

    14043

    Раніше повідомлялося, що мінімум 95 людей загинули на півночі Індії в результаті сильних гроз і піщаних буревіїв.

    Читайте також
    стихійні лиха смерть Індія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ