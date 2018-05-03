Жертвами піщаної бурі в Індії стали вже 125 людей
- Сьогодні, 23:11
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Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії
Внаслідок піщаної бурі в Індії загинуло щонайменше 125 осіб. Про це повідомляє AFP.
«Через сильну піщану бурю та удари блискавки загинуло щонайменше 125 осіб по всій Індії», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, стихія накрила штати Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб.
Через стихію обірвано електричні лінії та зруйновано деякі будинки. Також повідомляється про затори на дорогах і затримання вильоту низки авіаційних рейсів.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомляв, що до різних регіонів країни направлено рятувальні служби для надання допомоги потерпілим.
Раніше повідомлялося, що мінімум 95 людей загинули на півночі Індії в результаті сильних гроз і піщаних буревіїв.