Жертвами вірусу Ебола у Конго стали вже 19 людей
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Епідеміологи у Конго
393 людини, які контактували з хворими знаходяться під наглядом
У Демократичній Республіці Конго внаслідок спалаху вірусу Ебола загинуло 19 людей з 39 інфікованих.
Про це повідомляє Reuters.
За даними уряду Конго, 39 людей інфікувались лихоманкою Ебола з 4 квітня по 13 травня, з них 19 загинули.
Повідомляється, що 393 людини, які контактували з хворими знаходяться під наглядом. Спалах лихоманки стався в містах Бікоро, Ібоко та Вангата, що в Екваторіальній провінції.
Наразі спалах не відповідає критеріям «ситуація громадського здоров'я, що становить міжнародне значення», що не дає підстав створити надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я .
Нагадаємо, у Демократичній Республіці Конго 10 травня підтвердили перший випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола.