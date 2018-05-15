  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Жертвами вірусу Ебола у Конго стали вже 19 людей

    • Розсилка
    <p>Епідеміологи у Конго</p>
    Фото: Reuters

    Епідеміологи у Конго

    393 людини, які контактували з хворими знаходяться під наглядом

    У Демократичній Республіці Конго внаслідок спалаху вірусу Ебола загинуло 19 людей з 39 інфікованих.

    Про це повідомляє Reuters.

    За даними уряду Конго, 39 людей інфікувались лихоманкою Ебола з 4 квітня по 13 травня, з них 19 загинули.

    Повідомляється, що 393 людини, які контактували з хворими знаходяться під наглядом. Спалах лихоманки стався в містах Бікоро, Ібоко та Вангата, що в Екваторіальній провінції.

    Наразі спалах не відповідає критеріям «ситуація громадського здоров'я, що становить міжнародне значення», що не дає підстав створити надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я .

    Нагадаємо, у Демократичній Республіці Конго 10 травня підтвердили перший випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола.

    Читайте також
    смерть Африка хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ