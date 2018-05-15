Жертвами вірусу Ебола у Конго стали вже 19 людей

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Фото: Reuters Епідеміологи у Конго

393 людини, які контактували з хворими знаходяться під наглядом

У Демократичній Республіці Конго внаслідок спалаху вірусу Ебола загинуло 19 людей з 39 інфікованих.

Про це повідомляє Reuters.

За даними уряду Конго, 39 людей інфікувались лихоманкою Ебола з 4 квітня по 13 травня, з них 19 загинули.

Повідомляється, що 393 людини, які контактували з хворими знаходяться під наглядом. Спалах лихоманки стався в містах Бікоро, Ібоко та Вангата, що в Екваторіальній провінції.

Наразі спалах не відповідає критеріям «ситуація громадського здоров'я, що становить міжнародне значення», що не дає підстав створити надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я .

Нагадаємо, у Демократичній Республіці Конго 10 травня підтвердили перший випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола.