Жінку, яка всиновила 118 дітей, засудили на 20 років за шахрайство



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Затримана 54-річна громадянка Китаю Лі Янься

Китаянка займалася шахрайством з 2011 року - відмивала гроші за допомогою благодійності

Громадянку Китаю Лі Янься, яка усиновила понад сто дітей, засудили на 20 років ув'язнення - її обвинуватили у шантажі та шахрайстві.

Про це повідомляє BBC.

«54-річна китаянка, яку колись хвалили за благодійність за всиновлення 118 дітей, засудили на 20 років в'язниці», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на банківських рахунках жінки правоохоронці знайшли більше 20 мільйонів юанів і 20 тисяч доларів, а серед майна - кілька автівок Land Rover та Mercedes.

Окрім ув'язнення, суд оштрафував колишню власницю сиротинця, яку називали «Мама Любов», на 2,67 млн юанів ($388 тис.).

У цій справі на різні терміни також засуджено 15 спільників жінки, серед яких її цивільний чоловік.

Першу дитину Лі Янься всиновила у 1996 році, а згодом відкрила притулок «Село любові». У 2017-му вона всиновила 118-ту за ліком дитину. Того ж таки року громадськість вказала уряду Китаю на підозрілу діяльність Лі Янься.

Як з'ясувалося, жінка займалася шахрайством з 2011 року - відмивала гроші за допомогою благодійності. Крім того, вона змушувала деяких з усиновлених дітей бігати по будмайданчиках, а потім шантажувала будівельні компанії тим, що вони буцімто наражали неповнолітніх на небезпеку.

Під час затримання Лі Янься в «Селі любові» перебували 74 дитини - зараз їх усіх перевели до державних закладів опіки.

До слова, нещодавно у Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші.