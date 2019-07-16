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    У Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші (фото, відео)

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    У гаражі, який злодії облаштували під офіс, виявили комп&rsquo;ютерну та копіювальну техніку, сувенірні гроші - У Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші (фото, відео)
    У гаражі, який злодії облаштували під офіс, виявили комп’ютерну та копіювальну техніку, сувенірні гроші
    Фото: Нацполіція

    Двоє із затриманих - раніше судимі за вчинення псевдовалютних операцій

    Працівники поліції Києва на вулиці Паньківській зупинили автівку, за кермом якої перебував 25-річний уродженець Луганської області. Чоловік обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні грошей в іноземній валюті, яка належить мешканцю столиці. А згодом поліцейські викрили ще двох його спільників, які виконували ролі посередника та організатора. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Попередньо встановлено, що зловмисники розмістили в мережі Інтернет оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. На пропозицію відгукнувся житель столиці, який вирішив обміняти майже 20 тисяч доларів. Чоловік зателефонував і домовився про зустріч, але після закінчення угоди замість гривень виявив сувенірні гроші, а відтак негайно звернувся до правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

    «Зловмисника затримали із речовими доказами неподалік від місця вчинення злочину на авто, де відбувся обмін. А вже під час слідчих дій вийшли на слід його спільників. Таким чином була затримана злочинна група, до складу якої входило троє осіб. Між собою вони чітко розподілили ролі: організатора, посередника і касира», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

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    За його словами, правоохоронці провели обшуки у гаражному приміщенні та двох автомобілях, які використовували зловмисники: «У гаражі, який вони облаштували під офіс, виявили комп’ютерну та копіювальну техніку, сувенірні гроші, прилад для їх пакування за допомогою пластикових стрічок, підроблені номерні знаки, мобільні телефони та сім-картки. Усі речові докази вилучено і направлено на експертні дослідження».

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    У Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші (фото, відео)
    У Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші (фото, відео)
    У Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші (фото, відео)
    У Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші (фото, відео)
    У Києві затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші (фото, відео)

    Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. 

    «На час слідства організатору і посереднику суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави – 150 тисяч і 90 тисяч гривень відповідно, а касир перебуватиме під домашнім арештом. Двоє підозрюваних, а саме організатор та посередник уже були раніше судимі і наразі у суді слухається кримінальне провадження щодо вчинення ними 16 аналогічних шахрайств», - повідомив Крищенко.

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    Київ кримінал шахрайство гроші Андрій Крищенко
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