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Житель Придністров'я, арештований за підтримку України, здійснив спробу самогубства

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Житель Придністров'я, арештований за підтримку України, здійснив спробу самогубства
58-річний чоловік був засуджений на три роки й два місяці по звинуваченню в «закликах до екстремізму»
фото з відкритих джерел

Дружина Плешканова повідомила, що чоловік порізав собі вени

У ніч з 25 на 26 листопада житель окупованого Придністров'я Віктор Плешканов, який був арештований придністровськими спецслужбами за підтримку України, начебто здійснив спробу самогубства, перебуваючи в тираспольському СІЗО. Про спробу самогубства повідомила в соцмережах дружина Плешканова. Пізніше цю інформацію підтвердили тираспольські активісти та правозахисники з Кишинева.

Дружина Плешканова Оксана Лопушняк повідомила, що чоловік порізав собі вени. При цьому жінка вказала: наразі невідомо, в якому стані він зараз. Лопушняк також уточнила, що у Плешканова була депресія, й щодо цього вона інформувала представників так званої влади.

58-річний чоловік був засуджений на три роки й два місяці по звинуваченню в «закликах до екстремізму». Насправді чоловік написав пост на своїй сторінці у Facebook: «Слава Україні. Смерть ПМР», а в Інтернеті поширювалися фотографії, де Плешканов вивісив прапор України на балконі своєї квартири.

Плешканов є громадським активістом з окупованого Придністров'я. Після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року він критикував зловживання російської армії, в тому числі незаконність її дислокації в Придністровському регіоні. Плешканова заарештували чотири місяці тому.

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Теги: Facebook чоловік дружина жінка активісти інтернет смерть прапор правозахисники

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