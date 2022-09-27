Деокупація Придністров’я – вже скоро? Пряма мова директора Служби безпеки Молдови

Александру Мустяце, директор Служби інформації та безпеки Молдови, аналізує ризик того, що у країну хлинуть російські ухилянти

Молдова та Україна обговорюють звільнення окупованих територій

Часткова мобілізація, оголошена Кремлем, матиме вплив не лише на Росію, а й на окуповані нею території. Невизнане Придністров’я у ці дні привертає увагу саме у цьому контексті. Ситуація на лівому березі Дністра дійсно цікава: більшість жителів Придністров’я мають як російське, так і молдовське громадянство. Відповідно до офіційних підрахунків Державного агентства послуг Молдови (ASP), на території Придністров'я проживає 330 тис. осіб, з них 313 тис. є громадянами Молдови. Водночас, за підрахунками російського посольства у Молдові, загалом у республіці проживає 215 тисяч громадян Росії. Те, що людей з російськими паспортами дуже багато саме у Придністров’ї підтверджує хоча б той факт, що 27 із 30 виборчих дільниць для голосування на російських плебісцитах, відкривається саме там.

У понеділок, 26 вересня, президентка Молдови Майя Санду попередила, що особи, які братимуть участь у війні на стороні агресора, ризикують втратити молдовське громадянство.

«Главком» обговорив проблему російської мобілізації для Молдови з директором Служби інформації та безпеки Республіки Александром Мустяцею. У бліц-інтерв’ю він розповів, що молдовський секретна служба пильно слідкує за настроями в окупованому регіоні.

У стислих відповідях керівника спецслужби також прозвучав натяк на підготовку до ймовірної деокупації Придністров’я. Кишинів готує нову стратегію нацбезпеки та активно комунікує з українськими колегами. Проте очевидно, що Кишинів не поспішає випереджувати події. Реалізація всіх його планів тісно прив’язана до успіхів ЗСУ.

Куди біжать російські ухилянти?

Як відбуватиметься відкликання громадянства у осіб, які братимуть участь у війні на стороні російського агресора?

Цей факт ще не вирішений і це обговорюється: які саме заходи.

Пані Санду вже про це повідомила.

Нема ще самого рішення щодо цього, законодавства.

За вашою інформацією, скільки таких людей може бути?

Не можу відповісти на це питання.

Але ми знаємо, що такі випадки траплялися ще з 2014 року.

Так. У нас є ця інформація і вона вся у прокуратурі.

Ви моніторите ці справи, вони продовжуються?

Так, звісно.

Після старту часткової мобілізації у Росії, Молдова, ймовірно, може стати хабом для росіян, як захочуть втекти з Росії. Як ви це сприймаєте і як до цього готуєтесь?

Ми зараз аналізуємо ризики і впливи: як це вплине на суспільство, і як це вплине на міграцію у країні. Молдова – не перша країна, куди тікають росіяни. Щоби потрапити у Молдову, їм ще треба потрапити в інші країни. Ми ж поки аналізуємо всі ці ризики.

Тобто Молдова пускатиме росіян?

Ми ще це аналізуємо і зважуємо. Це все у процесі, але на сьогодні ми не бачимо якогось потоку людей.

Чергову хвилю біженців з України, у разі загострення ситуації, ви оцінюєте приблизно у 40 тисяч, чи є у вас прогнози з приводу росіян?

Ще нема.

За кого воює Придністров’я?

У ЗМІ вже просочилась інформація про випадки, коли на території Придністров’я російські війська зазивали на службу за контрактом місцевих жителів. Які результати у цієї кампанії, за вашою інформацією?

Ми фіксували такі випадки, там у добровільному порядку залучалися люди на службу за контрактом (на службу у контингент, розміщений на території Придністров’я запрошували жителів Придністров’я, – «Главком») і це вже давно. Це почалося ще до мобілізації.

Які настрої у не визнаній ПМР після оголошення мобілізації, що змінилося?

Знову ж таки, різні настрої. Ми ще дивимося, як люди реагуватимуть на цю мобілізацію. У Придністров’ї є служба за контрактом у так званій армії Придністров’я, і є російська армія, яка там незаконно знаходиться. І всі ці люди зараз перебувають не на території Росії (щоби бути мобілізованими і потрапити на війну, – «Главком»). Тому на цей момент важко оцінювати настрої щодо цього.

Служба інформації та безпеки Молдови фото з відкритих джерел

Фінал тридцятирічної окупації не за горами?

Ви з українськими колегами обговорюєте, скажімо так, сценарії врегулювання Придністровського конфлікту?

Так, у нас дуже хороші відносини та комунікація з українськими колегами.

То питання Придністров’я підіймається часто?

Це одне із головних питань.

В інформаційному просторі циркулювали різні ідеї щодо деокупації регіону з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але Молдова заявила однозначно, що йтиме дипломатичним шляхом. Щось змінилося зараз?

Українська влада завжди підкреслювала, що виступає за територіальну цілісність Молдови і без рішення Кишинева не будуть здійснені ніякі дії.

У вашій стратегії національної безпеки Росія як буде визначатися?

На цей час ми працюємо над новою стратегією. Ще зарано це питання обговорювати.

Маріанна Паньків, для «Главкома»