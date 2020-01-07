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    У світі

    Жителів столиці Австралії закликають не виходити з дому через лісові пожежі

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    Жителів столиці Австралії закликають не виходити з дому через лісові пожежі

    Свої будинки закликають не покидати найближчі 48 годин

    У столиці Австралії Канберрі повітря стало настільки задимленим через лісові пожежі, що у понеділок, 6 січня, місцева влада закликала жителів залишатися вдома.

    Про це повідомяє DW.

    Людям рекомендують не виходити зі своїх будинків протягом щонайменше 48 годин. Столичний аеропорт скасував багато рейсів, музеї, магазини та університети у місті зачинені.

    Пожежі продовжують палати і палатимуть ще упродовж місяців, - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

    Тим часом на південно-східному узбережжі країни пройшов дощ, який трохи полегшив боротьбу пожежників з вогнем. Однак у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія все ще палає близько 170 пожеж.

    В світі

    Австралія повітря дощ
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