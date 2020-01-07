Жителів столиці Австралії закликають не виходити з дому через лісові пожежі



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Свої будинки закликають не покидати найближчі 48 годин

У столиці Австралії Канберрі повітря стало настільки задимленим через лісові пожежі, що у понеділок, 6 січня, місцева влада закликала жителів залишатися вдома.

Про це повідомяє DW.

Людям рекомендують не виходити зі своїх будинків протягом щонайменше 48 годин. Столичний аеропорт скасував багато рейсів, музеї, магазини та університети у місті зачинені.

Пожежі продовжують палати і палатимуть ще упродовж місяців, - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Тим часом на південно-східному узбережжі країни пройшов дощ, який трохи полегшив боротьбу пожежників з вогнем. Однак у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія все ще палає близько 170 пожеж.

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