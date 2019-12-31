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    В Україні на 31 грудня оголосили штормове попередження

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    В Україні на 31 грудня оголосили штормове попередження

    Сьогодні в Україні очікується сильні пориви вітру та ожеледь

    В останній день 2019 року - 31 грудня - в Україні оголошено штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Як наголошується, в Україні очікується сильні пориви вітру та ожеледь.

    «31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, попередження випустили для Києва та області: пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

    Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що в останній день 2019 року опади накриють північні, західні, Житомирську та Київську області. Очікується хмарна погода, місцями мокрий сніг з дощем. Вночі можливе зниження температури до -3...-5 градусів. На решті території синоптики прогнозують суху та малохмарну погоду.

    Крім того, 31 грудня в більшості областей України очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +2 +5 градусів на всій території.

     

    повітря дощ
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