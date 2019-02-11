«Жовті жилети» атакували будинок екс-прем'єра Бельгії



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Учасники акції «жовтих жилетів» у Бельгії Архівне фото

Учасники маршу кидали петарди в поштову скриньку будинку політика

Поліція бельгійського міста Монс оголосила в неділю про 38 адміністративних арешти учасників маніфестації «жовтих жилетів», що влаштували заворушення напередодні, в тому числі акцію вандалізму щодо будинку голови франкомовної Соціалістичної партії Бельгії Еліо Ді Рупо.

Про це пише «Интерфакс».

Близько сотні «жовтих жилетів» провели у суботу у Монсі неузгоджену маніфестацію протесту, яка переросла в дії, що порушували громадський порядок. Зокрема, учасники маршу кидали петарди в поштову скриньку будинку Е. Ді Рупо - колишнього мера міста і колишнього прем'єр-міністра країни.

За даними поліції, ці дії заподіяли шкоду оселі відомого бельгійського політика.

До слова, 9 лютого у Парижі та інших французьких містах тринадцяту суботу проводилася акція протесту «жовтих жилетів».

У Парижі під час зіткнень, які відбулися між учасниками протестів «жовтих жилетів» і правоохоронцями, один з демонстрантів втратив руку.