Протести «жовтих жилетів» у Парижі: одному з учасників акції відірвало руку



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За словами очевидців, причиною важкої травми стала граната, яку правоохоронці кинули в натовп Фото: Le Figaro

Чоловік втратив руку в протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції

У Парижі під час зіткнень, які відбулися між учасниками протестів «жовтих жилетів» і правоохоронцями, один з демонстрантів втратив руку.

Про це в суботу повідомляє Le Figaro.

За даними медиків, чоловік втратив руку в протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції.

За словами очевидців, причиною важкої травми стала граната, яку правоохоронці кинули в натовп, намагаючись відтіснити пікетників, які штурмували огорожу парламенту.

Повідомляється, що потерпілий - фотограф, він хотів відкинути гранату, яка прилетіла до групи мітингувальників, однак вона розірвалася в його руці.

Як відомо, 9 лютого у Парижі та інших французьких містах тринадцяту суботу проводяться акції протесту «жовтих жилетів».

Раніше французька газета Le Journal du Dimanche повідомила, що президент Еммануель Макрон розмірковує над проведенням референдуму, щоб вийти зі спричиненої протестами «жовтих жилетів» кризи.