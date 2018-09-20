Путін з’явився на обкладинці журналу Time у вигляді матрьошки
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«Всі люди царя. Як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа», - так назвається жовтневий номер Time
Редактор журналу Time Ден Стюарт опублікував обкладинку жовтневого номера, на якій зображений президент Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп.
Обкладинка, на якій стоїть велика розібрана матрьошка у вигляді глави Білого дому Дональда Трампа, опублікована на сторінці журналіста в Twitter.
На задньому плані - менші матрьошки. Путіна зобразили у вигляді найменшої. Наступний номер журналу присвячений політичним відносинам Москви і Вашингтона під час президентських виборів США у 2016 році.
"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh— Dan Stewart (@thatdanstewart) 20 сентября 2018 г.
«Всі люди царя. Як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа», - так назвається жовтневий номер Time.
Нагадаємо, влітку журнал Time шокував креативним «портретом» Трампа та Путіна.