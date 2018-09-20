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    У світі

    Путін з’явився на обкладинці журналу Time у вигляді матрьошки

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    Жовтневий номер&nbsp;Time - Путін з’явився на обкладинці журналу Time у вигляді матрьошки
    Жовтневий номер Time

    «Всі люди царя. Як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа», - так назвається жовтневий номер Time

    Редактор журналу Time Ден Стюарт опублікував обкладинку жовтневого номера, на якій зображений президент Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп.

    Обкладинка, на якій стоїть велика розібрана матрьошка у вигляді глави Білого дому Дональда Трампа, опублікована на сторінці журналіста в Twitter.

    На задньому плані - менші матрьошки. Путіна зобразили у вигляді найменшої. Наступний номер журналу присвячений політичним відносинам Москви і Вашингтона під час президентських виборів США у 2016 році.

    «Всі люди царя. Як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа», - так назвається жовтневий номер Time.

    Нагадаємо, влітку журнал Time шокував креативним «портретом» Трампа та Путіна.

    Росія ЗМІ США Путін Дональд Трамп путінський режим олігархи президент
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