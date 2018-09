Путін з’явився на обкладинці журналу Time у вигляді матрьошки

«Всі люди царя. Як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа», - так назвається жовтневий номер Time

Редактор журналу Time Ден Стюарт опублікував обкладинку жовтневого номера, на якій зображений президент Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп.

Обкладинка, на якій стоїть велика розібрана матрьошка у вигляді глави Білого дому Дональда Трампа, опублікована на сторінці журналіста в Twitter.

На задньому плані - менші матрьошки. Путіна зобразили у вигляді найменшої. Наступний номер журналу присвячений політичним відносинам Москви і Вашингтона під час президентських виборів США у 2016 році.

"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh