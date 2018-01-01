Журналіст розкрив особу вбитого у Сирії російського льотчика

За даними журналіста Юрія Бутусова, льотчика звали Роман Філіппов, він був росіянином

Вбитий у суботу, 3 лютого, сирійськими повстанцями російський льотчик Роман Філіппов був кадровим російським військовим і ніколи не був громадянином України. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов. За його даними, Філіппов був переведений до Криму з РФ, і увійшов до складу 37-го змішаного авіаційного полку (командир - полковник Олег Теребунський).



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За даними журналіста Юрія Бутусова, льотчика звали Роман Філіппов, він був росіянином

Вбитий у суботу, 3 лютого, сирійськими повстанцями російський льотчик Роман Філіппов був кадровим російським військовим і ніколи не був громадянином України. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, Філіппов був переведений до Криму з РФ, і увійшов до складу 37-го змішаного авіаційного полку (командир - полковник Олег Теребунський). Полк базується на базі Гвардійського в окупованому Криму.

Бутусов відзначає, що Філіппов був одним з кращих пілотів російської штурмової авіації, неодноразово брав участь у військових маневрах «Авіадартс».

«Російська авіація вже більше тижня нещадно бомбить місто Сарадіб і навколишні поселення. І за весь цей час повстанці нічим не могли відповісти російським авіатерористам. Сарадіб не зайнятий терористами ІГІЛ, про які розповідає російська преса. Це місто вже давно перебувало під контролем повстанців, які підтримуються Туреччиною. Турки, очевидно, і допомогли «купити в воєнторзі» ПЗРК. Філіппов розумів, що за бомбардування міст його щадити не будуть, і був знищений на місці при приземленні. Сучасна російська авіація не захищена від ПЗРК. Їх можна бити. Американські «Стінгери» в Сирії не застосовуються - там тільки радянські і російські ПЗРК, у нас запасів цієї зброї теж вистачає. Було б заманливо надати сирійським «шахтарям» допомогу зенітними ракетами, російських терористів треба знищувати всюди», - пише Бутусов у Facebook.

Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся при посадці. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Пізніше російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ повідомило, що пілот збитого у Сирії російського літака був колишнім українським льотчиком з Сімферополя.

Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011 року йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.