ЗМІ назвали ім’я майбутнього міністра охорони здоров'я Німеччини

Єнс Шпан відомий своєю критикою курсу канцлера Ангели Меркель в області міграції

Член президії Християнсько-демократичного союзу (ХДС), представник консервативного крила Єнс Шпан стане новим міністром охорони здоров'я Німеччини. Про це з посиланням на джерела в ХДС у суботу повідомила газета Bild am Sonntag. Єнс Шпан відомий своєю критикою курсу канцлера Ангели Меркель в області міграції і закликами до більш жорсткої політики



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За інформацією ЗМІ, МОЗ Німеччини очолить Єнс Шпан

Єнс Шпан відомий своєю критикою курсу канцлера Ангели Меркель в області міграції

Член президії Християнсько-демократичного союзу (ХДС), представник консервативного крила Єнс Шпан стане новим міністром охорони здоров'я Німеччини.

Про це з посиланням на джерела в ХДС у суботу повідомила газета Bild am Sonntag.

Єнс Шпан відомий своєю критикою курсу канцлера Ангели Меркель в області міграції і закликами до більш жорсткої політики стосовно біженців.

Раніше агентство DPA повідомляло, що глава відомства федерального канцлера Петер Альтмаєр буде висунутий на міністра економіки, а нинішня глава міноборони Урсула фон дер Ляйен в новому уряді залишиться на своєму посту.

Як очікується, новий кабінет міністрів Німеччини буде приведений до присяги навесні. Хто очолить МЗС країни, наразі неясно.

До слова, доля уряду Меркель вирішується на поштовому голосуванні.