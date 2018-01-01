Доля уряду Меркель вирішується на поштовому голосуванні

Керівництво соціал-демократів віддало в руки рядовим партійцям рішення про те, чи варто формувати коаліцію з партією Меркель

У ці дні в Німеччині вирішується доля поки що так і не сформованого уряду під керівництвом Анґели Меркель (Angela Merkel). Нагадаємо, 7 лютого, після тривалих переговорів, німецькі консерватори на чолі з Меркель (блок ХДС / ХСС) узгодили з керівництвом соціал-демократів (СДПН) договір про формування нової урядової коаліції. Але



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Керівництво соціал-демократів віддало в руки рядовим партійцям рішення про те, чи варто формувати коаліцію з партією Меркель

Керівництво соціал-демократів віддало в руки рядовим партійцям рішення про те, чи варто формувати коаліцію з партією Меркель

У ці дні в Німеччині вирішується доля поки що так і не сформованого уряду під керівництвом Анґели Меркель (Angela Merkel). Нагадаємо, 7 лютого, після тривалих переговорів, німецькі консерватори на чолі з Меркель (блок ХДС / ХСС) узгодили з керівництвом соціал-демократів (СДПН) договір про формування нової урядової коаліції. Але лідери СДПН висунули умову: ця угода може бути підписана лише в тому випадку, якщо її схвалять рядові члени партії - а це майже 460 тисяч людей.

Голосування поштою розпочалось 20 лютого й триватиме до 4 березня. Таким чином саме рядові соціал-демократи скажуть останнє слово щодо того, чи буде в Німеччині знову сформована велика коаліція, або ж СДПН піде в опозицію, про що вона оголосила одразу після виборів до Бундестагу у вересні минулого року. Тоді незабаром може постати питання про нові вибори в парламент.

Що ж потрібно знати про голосування в СДПН, і про те, як воно буде відбуватися? DW зібрала відповіді на основні запитання.

1. Хто має право брати участь у голосуванні СДПН?

Станом на 1 січня цього року в СДПН налічувалося 443153 членів. Після цього лави членів партії поповнили ще 24339 осіб. Це сталося ще й тому, що ті соціал-демократи, які виступають проти створення нової коаліції з ХДС/ХСС, запустили в країні агітаційну кампанію: «Вступай до партії, скажи «ні»!». Усі, хто встиг отримати партійний квиток до 18 години 6 лютого, зможуть взяти участь у голосуванні щодо коаліційної угоди. Впродовж останніх кількох тижнів у Німеччині дискутували про те, чи зможуть ці нові члени партії, число яких склало близько 5 відсотків, схилити чашу терезів на користь противників створення чергового уряду на чолі з Меркель.

Вступити до СДПН можна після досягнення 14 років. Це означає, що голосувати «за» або «проти» коаліційної угоди будуть, зокрема, й молоді люди, які ще не мають права брати участі у виборах до Бундестагу (з 18 років). Важлива деталь: до соціал-демократичної партії можна вступити, не маючи німецького громадянства, а в парламентських виборах можуть брати участь лише громадяни ФРН.

Щоби стати членом СДПН, треба поділяти базові принципи партії: мир, свобода, справедливість і солідарність, рівність чоловіка та жінки, захист довкілля. І, відповідно до статуту партії, кандидат не може бути членом «конкуруючої політичної партії або виборчого об'єднання» чи працювати на них.

2. Чи демократично надавати право рядовим членам партії ухвалювати таке рішення?

Про це зараз точаться численні дискусії. Прихильники голосування в СДПН підкреслюють, що партії живуть завдяки активній політичній позиції своїх рядових членів, тому очевидно, що їх залучають до ухвалення такого рішення. Натомість противники опитування вказують на те, що Німеччина - репрезентативна та парламентська демократія. Близько 47 мільйонів громадян брали участь у виборах до Бундестагу. Депутати парламенту - представники усього народу - формують уряд. Крім того, є сумніви щодо правомірності голосування в СДПН за коаліційною угодою. Проти нього подано п'ять позовів до Конституційного суду ФРН, усі вони були відхилені судом 8 лютого за прискореною процедурою.

Далеко не всі партії дозволяють своїм рядовим членам безпосередньо брати участь в ухваленні подібних рішень. Так, в Християнсько-демократичному союзі (ХДС), який очолює Анґела Меркель, подібні опитування записані в статуті, однак на федеральному рівні їх не проводять. У баварському Християнсько-соціальному союзі (ХСС), який на федеральному рівні виступає єдиним блоком з ХДС, перше в історії партії опитування пересічних членів було проведене у 2016 році.

3. Що відбудеться, якщо члени СДПН висловляться проти угоди про коаліцію?

Часто говорять, що «будуть нові вибори». Однак все не так просто. Бундестаг не може оголосити про саморозпуск. Ані канцлер, ані лідери партій не мають повноважень призначати нові вибори. Так визначено в Основному законі ФРН, щоб гарантувати стабільність політичної системи і не допустити занадто частого проведення позачергових виборів.

Якщо урядова коаліція не буде створена через рішення соціал-демократів, слово буде за президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Тільки президент має право вносити на голосування до Бундестагу кандидатуру канцлера. Від того, як проголосують депутати, буде в підсумку залежати, чи буде в Німеччині незабаром новий уряд або нові вибори.

Джерело: Deutsche Welle