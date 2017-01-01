ЗМІ: Сеул затримав два судна, що постачали бензин до КНДР

Один з танкерів має назву KOTI і ходить під прапором Панами

Південна Корея підозрює вже друге іноземне судно у перевезенні бензину до КНДР. Судно затримане й уже понад тиждень перебуває у південнокорейському порту. Про це в неділю, 31 грудня, повідомляють місцеві ЗМІ. За словами джерел інформагенції Yonhap, танкер має назву KOTI і ходить під прапором Панами. Його екіпаж складається переважно з китайців і



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Один з танкерів має назву KOTI і ходить під прапором Панами

Південна Корея підозрює вже друге іноземне судно у перевезенні бензину до КНДР. Судно затримане й уже понад тиждень перебуває у південнокорейському порту. Про це в неділю, 31 грудня, повідомляють місцеві ЗМІ. За словами джерел інформагенції Yonhap, танкер має назву KOTI і ходить під прапором Панами. Його екіпаж складається переважно з китайців і громадян М'янми.

Двома днями раніше Сеул теж заявляв про арешт іншого судна, яке нібито постачало санкційні товари до Північної Кореї. На танкері Lighthouse Winmore обшук пройшов 24 листопада після того, як, за словами південнокорейської сторони, 19 жовтня з судна перекачали 600 тонн бензину на північнокорейське судно. Танкер нібито повинен був доставити бензин з Японії до Тайваню.

У вересні Радбез ООН ухвалив новий пакет санкцій проти КНДР через продовження Пхеньяном ракетних та ядерних випробувань. Вересневими санкціями забороняється постачання Північній Кореї зрідженого природного газу. Окрім того, було накладено обмеження на постачання нафтопродуктів (зокрема й передачу нафтопродуктів на північнокорейські судна).

Нагадаємо, що напередодні інформагенція Reuters повідомила з посиланням на західноєвропейські джерела, що російські танкери постачають до Північної Кореї нафтопродукти. За останні кілька місяців були зафіксовані щонайменше три такі випадки.

Джерело: Deutsche Welle