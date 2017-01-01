Російські танкери в обхід санкцій ООН постачали паливо в КНДР - Reuters

«Російські судна неодноразово порушували санкції з перевезенням нафтопродуктів з кораблів до кораблів», - сказало джерело ЗМІ

За останні місяці російські танкери постачали паливо в Північну Корею щонайменше три рази, вони передавали вантажі у морі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела-високопосадовця. За їхніми словами, цими діями Росія порушує санкції ООН. Агентство вказує на те, що контрабанда палива з Росії до КНДР переросла у завантаження



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Нафтовий танкер

«Російські судна неодноразово порушували санкції з перевезенням нафтопродуктів з кораблів до кораблів», - сказало джерело ЗМІ

За останні місяці російські танкери постачали паливо в Північну Корею щонайменше три рази, вони передавали вантажі у морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела-високопосадовця.

За їхніми словами, цими діями Росія порушує санкції ООН.

Агентство вказує на те, що контрабанда палива з Росії до КНДР переросла у завантаження вантажів на морі. Ще у вересні Reuters повідомляло, що кораблі Північної Кореї плавали прямо з Росії до своєї батьківщини.

«Російські судна неодноразово порушували санкції з перевезенням нафтопродуктів з кораблів до кораблів», - сказало перше джерело на умовах анонімності.

Друге джерело також підтвердило існування російської судноплавної торгівлі паливом з Північною Кореєю. Однак воно заявило, що немає доказів участі уряду Росії в останніх трансферах.

«Немає ніяких доказів того, що це підтримується російським урядом, але ці російські судна продовжують життєвий шлях північнокорейським», - заявило друге джерело, яке працює у сфері європейської безпеки.

Reuters зазначає, що обидва джерела вказали на дані морської розвідки та супутникові знімки суден, які плавають з російських далекосхідних портів у Тихому океані.

Однак вони відмовилися розкривати подальші подробиці журналістам, зазначивши, що вони були засекречені.

Міністерство закордонних справ Росії та митна служба РФ відмовилися коментувати цю інформацію. Крім того, власник одного корабля, звинуваченого у контрабанді нафти до Північної Кореї, заперечує таку діяльність.

До слова, за даними розвідки США, з жовтня китайські судна близько 30 разів нелегально переливали нафту на північнокорейські кораблі в Західному морі.

Напередодні президент США Дональд Трамп негативно поставився до того, що Китай продовжує поставляти сиру нафту в Північну Корею, заявивши, що Китай «спіймали на гарячому».

Нагадаємо, 22 грудня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції проти КНДР. Вони передбачають скорочення експорту бензину до Північної Кореї на 90 відсотків, а також вимогу репатріації північних корейців, які працюють за кордоном, протягом наступних 12 місяців. Вважають, що саме північнокорейські заробітчани значно поповнюють валютні резерви країни. Окрім того, експорт нафти до КНДР буде обмежено чотирма мільйонами барелів на рік.

Цього тижня адміністрація США також розширила обмежувальні заходи проти КНДРще на двох представників північнокорейської влади.

Джерело: Українська правда