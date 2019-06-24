ЗМІ: у Венесуелі приземлився російський військовий літак



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Російський Іл-62 припаркований в аеропорту Майкетія Фото: Reuters

В Міжнародному аеропорту Майкетія імені Симона Болівара був помічений військово-транспортний літак Іл-62

У понеділок, 24 червня, в головному аеропорту Венесуели приземлився літак російський літак.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Інформацію про російський літак у Венесуелі також підтверджує сервіс Flightradar24, що відслідковує польоти літаків в реальному часі.

За словами очевидця, в понеділок в Міжнародному аеропорту Майкетія імені Симона Болівара був помічений військово-транспортний літак Іл-62 з бортовим номером RA-86 496.

Зазначається, що літак з цим же номером разом з ще одним повітряним бортом прибули в Каракас в березні, в літаках було близько сотні військових.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро купив «постійну підтримку» Москви, підписавши у травні оборонний контракт з РФ.