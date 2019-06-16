Мадуро придбав «постійну підтримку» Росії за $209 млн — Джон Болтон



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Путін заявляв, що російські військові у Венесуелі вчать силовиків «підтримувати боєготовність техніки»

У травні, коли сотні тисяч венесуельців голодували, Мадуро дав Росії $209 млн на оборонний контракт, - радник Трампа

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро купив «постійну підтримку» Москви, підписавши у травні оборонний контракт з РФ.

Про це Болтон написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Мадуро вкрай погано розпоряджається ресурсами Венесуели. У травні, коли сотні тисяч венесуельців голодували, Мадуро дав Росії 209 млн доларів на оборонний контракт, щоб купити постійну підтримку», — написав він.

Джерело таких відомостей, а також інші деталі контракту Болтон не наводить.

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Міноборони РФ повідомив, що Росія відкликала з Венесуели своїх ключових радників з оборони, які надавали допомогу режиму президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, посол РФ заявляв, що російські військові у Венесуелі вчать силовиків «підтримувати боєготовність техніки».

Як повідомлялося, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.

Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.

У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі США. Мадуро також відкинув ультиматум низки європейських країн, які вимагали призначення дострокових виборів глави держави.

Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.

Наразі Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу. Гіперінфляція, девальвація національної валюти, дефіцит товарів першої необхідності, брак ліків призвели до того, що громадяни цієї держави масово залишають країну.