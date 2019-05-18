  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ЗМІ: Віце-канцлер Австрії збирається у відставку через російські гроші

    • Розсилка
    Віце-канцлер Австрії та очільник правопопулістської &laquo;Австрійської партії свободи&raquo; (FP&Ouml;) Гайнц-Крістіан Штрахе - ЗМІ: Віце-канцлер Австрії збирається у відставку через російські гроші
    Віце-канцлер Австрії та очільник правопопулістської «Австрійської партії свободи» (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе
    Фото: 112 Україна

    Експерти прогнозують Гайнцу-Крістіану Штрахе кінець політичної кар'єри

    Віце-канцлер Австрії та очільник правопопулістської «Австрійської партії свободи» (FPÖ) збирається подати у відставку після того, як ЗМІ опублікували відео, на яких політик перед виборами обговорює фінансування партії російським олігархом, передає «Укрінформ» з посиланням на «Австрійське агентство преси» (APA).

    «Скандальне відео із віце-канцлером та лідером FPÖ Гайнцом-Крістіаном Штрахе, очевидно, покладе кінець його політичній кар’єрі. Як стало відомо APA в суботу вранці, він має оголосити про свою відставку сьогодні близько опівдні. Офіційного підтвердження цього поки не було», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в суботу Штрахе має зустрітися з канцлером Себастьяном Курцем, який очолює «Австрійську народну партію» (ÖVP) – партнера FPÖ по урядовій коаліції. Ймовірно, що саме після цієї зустрічі віце-канцлер і виступить із зверненням до громадськості. Пізніше очікується і звернення самого федерального канцлера.

    Як зазначає АРА, офіційно наразі не підтверджено, йтиметься під час зустрічі в канцелярії лише про відставку Штрахе чи й про розпад коаліції. Також не виключається можливість проведення нових парламентських виборів.

    Згідно з джерелами у партійних колах, «Австрійська партія свободи» хоче зберегти коаліцію з ÖVP, призначивши на посаду віце-канцлера Норберта Гофера, нинішнього міністра транспорту. Однак незрозуміло, чи Курц та ÖVP сприймуть такий розвиток подій.

    Як повідомляв «Главком», чинний віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду і стати серйозним аргументом у кампанії до виборів Європарламенту. Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році, повідомляє «Європейська правда».
    Австрія корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ