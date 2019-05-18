ЗМІ: Віце-канцлер Австрії збирається у відставку через російські гроші



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Віце-канцлер Австрії та очільник правопопулістської «Австрійської партії свободи» (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе Фото: 112 Україна

Експерти прогнозують Гайнцу-Крістіану Штрахе кінець політичної кар'єри

Віце-канцлер Австрії та очільник правопопулістської «Австрійської партії свободи» (FPÖ) збирається подати у відставку після того, як ЗМІ опублікували відео, на яких політик перед виборами обговорює фінансування партії російським олігархом, передає «Укрінформ» з посиланням на «Австрійське агентство преси» (APA).

«Скандальне відео із віце-канцлером та лідером FPÖ Гайнцом-Крістіаном Штрахе, очевидно, покладе кінець його політичній кар’єрі. Як стало відомо APA в суботу вранці, він має оголосити про свою відставку сьогодні близько опівдні. Офіційного підтвердження цього поки не було», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в суботу Штрахе має зустрітися з канцлером Себастьяном Курцем, який очолює «Австрійську народну партію» (ÖVP) – партнера FPÖ по урядовій коаліції. Ймовірно, що саме після цієї зустрічі віце-канцлер і виступить із зверненням до громадськості. Пізніше очікується і звернення самого федерального канцлера.

Як зазначає АРА, офіційно наразі не підтверджено, йтиметься під час зустрічі в канцелярії лише про відставку Штрахе чи й про розпад коаліції. Також не виключається можливість проведення нових парламентських виборів.

Згідно з джерелами у партійних колах, «Австрійська партія свободи» хоче зберегти коаліцію з ÖVP, призначивши на посаду віце-канцлера Норберта Гофера, нинішнього міністра транспорту. Однак незрозуміло, чи Курц та ÖVP сприймуть такий розвиток подій.