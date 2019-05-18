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    У світі

    ЗМІ: віце-канцлер Австрії домовлявся з росіянами про підтримку на виборах

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    Чинний віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрах - ЗМІ: віце-канцлер Австрії домовлявся з росіянами про підтримку на виборах
    Чинний віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрах

    Німецькі ЗМІ отримали відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році

    Чинний віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду і стати серйозним аргументом у кампанії до виборів Європарламенту.

    Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році, повідомляє «Європейська правда».

    Відеозаписи були зроблені на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року. На них присутній лідер Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе, його соратник, а нині глава FPÖ у парламенті Йоганн Гуденус. Його дружина, невідомий чоловік і жінка, яка говорить головним чином російською і англійською.

    Жінку представили австрійським політиками як Альону Макарову, племінницю олігарха з оточення президента Путіна, яка нібито хотіла інвестувати кілька сотень мільйонів євро невідомого походження в Австрію. При цьому, як з’ясувалося, вілла була переповнена прихованими камерами, а сама росіянка виявилася «приманкою», підставною особою, щоб вивести на чисту воду Штрахе.

    На відео жінка і її компаньйон обіцяли викупити 50% впливової віденської газети Kronen-Zeitung з метою провадити в ній лінію FPÖ, в обмін же розраховували на «розуміння» партії.

    Під час зустрічі, яка тривала майже сім годин,  Штрахе в обмін на російську підтримку зробив співрозмовниці кілька сумнівних пропозицій. Серед іншого, він заявив, що у разі участі FPÖ в уряді, австрійська будівельна компанія Strabag  більше не отримуватиме державних замовлень, натомість всі замовлення за завищеними цінами відійдуть росіянам.

    Конкретних домовленостей під час зустрічей досягнуто не було, однак з загального тону зрозуміло, що сторони погодилися підтримувати контакти.

    Окрім іншого, на відео Штрахе робить вказівки росіянці, яким чином вона зможе обійти австрійські закони щодо фінансування партій.

    Австрія Росія вибори партії скандал фінансування
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