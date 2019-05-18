ЗМІ: віце-канцлер Австрії домовлявся з росіянами про підтримку на виборах



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Чинний віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрах

Німецькі ЗМІ отримали відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році

Чинний віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду і стати серйозним аргументом у кампанії до виборів Європарламенту.

Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році, повідомляє «Європейська правда».

Відеозаписи були зроблені на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року. На них присутній лідер Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе, його соратник, а нині глава FPÖ у парламенті Йоганн Гуденус. Його дружина, невідомий чоловік і жінка, яка говорить головним чином російською і англійською.

Жінку представили австрійським політиками як Альону Макарову, племінницю олігарха з оточення президента Путіна, яка нібито хотіла інвестувати кілька сотень мільйонів євро невідомого походження в Австрію. При цьому, як з’ясувалося, вілла була переповнена прихованими камерами, а сама росіянка виявилася «приманкою», підставною особою, щоб вивести на чисту воду Штрахе.

На відео жінка і її компаньйон обіцяли викупити 50% впливової віденської газети Kronen-Zeitung з метою провадити в ній лінію FPÖ, в обмін же розраховували на «розуміння» партії.

Під час зустрічі, яка тривала майже сім годин, Штрахе в обмін на російську підтримку зробив співрозмовниці кілька сумнівних пропозицій. Серед іншого, він заявив, що у разі участі FPÖ в уряді, австрійська будівельна компанія Strabag більше не отримуватиме державних замовлень, натомість всі замовлення за завищеними цінами відійдуть росіянам.

Конкретних домовленостей під час зустрічей досягнуто не було, однак з загального тону зрозуміло, що сторони погодилися підтримувати контакти.

Окрім іншого, на відео Штрахе робить вказівки росіянці, яким чином вона зможе обійти австрійські закони щодо фінансування партій.