ЗМІ відстежили ще один «загадковий рейс» із Росії до Венесуели



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З 28 лютого на 1 березня літак вилетів із московського аеропорту Шереметьєво і приземлився в Каракасі

До столиці Венесуели Каракаса з Москви літав літак Boeing-777 авіакомпанії Nordwind Airlines. Про це повідомляє Новая газета з посиланням на дані сайту Flightradar24.

«У ніч з 28 лютого на 1 березня літак (Boeing-777 - ред.) вилетів із московського аеропорту Шереметьєво і приземлився в Каракасі. Простоявши в столиці Венесуели півдня, він вилетів до Уганди й приземлився в аеропорту Ентеббе 2 березня», - йдеться в повідомленні.

Цього ж дня з Уганди він вирушив у Занзібар, після чого 3 березня борт вилетів назад до Венесуели. Вранці 4 березня з Каракаса, за даними сайту, він знову вилетів в Ентеббе.

Як повідомлялося, 28 січня 2019 року о 14:00 за місцевим часом інше повітряне судно Boeing 777-2Q8 (ER) з бортовим номером VP-BJG авіакомпанії Nordwind Airlines вилетіло з міжнародного аеропорту «Внуково» (РФ) в міжнародний аеропорт Каракаса. Салон літака може вмістити до 550 пасажирів. (У вересні 2018 року цей літак здійснював пасажирські авіаперевезення в аеропорт Сімферополя в окупованій АР Крим і зараз внесений до «чорного списку» суден, що незаконно здійснюють польоти на окупований Росією півострів).

За даними моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» і BlackSeaNews, літак російської авіакомпанії Nordwind Airlines, бортовий номер VP-BJG, був задіяний в підготовці перевороту у Венесуелі.

10 січня Ніколас Мадуро знову вступив на посаду президента Венесуели. Нинішній президентський термін має тривати до 2025 року. Він займав пост президента Венесуели з 2013 року.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Масові протести проти Мадуро розпочалися 23 січня цього року в кількох містах Венесуели: Каракасі, Валенсії, Баркісімето, Маракаї і Сан-Крістобалі. У них взяли участь десятки тисяч людей.

Тоді ж опозиційний лідер Хуан Гуайдо проголосив себе президентом, заявивши, що має на це право за Конституцією, оскільки вибори, на яких Мадуро здобув перемогу не були легітимними.

26 січня ситуацію у Венесуелі обговорювали на засіданні Ради безпеки ООН. Держсекретар США Майкл Помпео на засіданні закликав всі країни світу «почути голос венесуельського народу» й визнати Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели.