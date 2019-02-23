Венесуела закрила кордон з Колумбією, щоб не пустити гуманітарну допомогу



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Опозиція Венесуели планує зробити все можливе, щоб здійснити доставку в країну партій гуманітарної допомоги з Корлумбіі

Як стверджує Гуайдо, у Венесуелі близько 300 тисяч людей терміново потребують їжі та ліків

Влада Венесуели вирішила закрити кордон зі ще однією сусідньою державою - Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Про це інформує агенція Anadolu.

«Влада Венесуели наказала тимчасово закрити кордон з Колумбією ввечері у п'ятницю», - йдеться у повідомленні.

Самопроголошений президент, лідер опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що його прихильники у суботу намагатимуться провезти конвой гуманітарної допомоги з Колумбії до Венесуели. Опозиція стверджує, що гуманітарна допомога має бути доправлена в країну, оскільки 300 тисяч людей терміново потребують їжі та ліків.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що за події 23 лютого на кордоні нестиме відповідальність колумбійський президент Івана Дуке.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Венесуела раніше закрила свій морський кордон з трьома голландськими Карибськими островами. Як повідомлялося, офіційний Вашингтон відправляє урядову делегацію у прикордонне з Венесуелою місто Кукута (Колумбія) для супроводження гуманітарної допомоги.