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    Венесуела зібрала в ООН групу підтримки

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    <span>Хорхе Арреаза в штаб-квартирі ООН в оточенні дипломатів з 16 країн</span> - Венесуела зібрала в ООН групу підтримки
    Хорхе Арреаза в штаб-квартирі ООН в оточенні дипломатів з 16 країн
    Фото: dw.com

    До неформальної групи країн, що підтримують Ніколаса Мадуро увійшли щонайменше 16 держав, включаючи КНДР, Росію, Китай, Кубу, Іран і Сирію

    Венесуела зібрала в ООН групу держав, котрі підтримують главу країни Ніколаса Мадуро. Про це в четвер, 14 лютого, повідомив глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаза на прес-конференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, пише Deutsche Welle.

    За словами міністра, метою групи країн буде «захист статуту ООН», деякі положення якого, на його думку, порушуються зараз в Венесуелі. Заява була зроблена в присутності ще 16 дипломатів, включаючи постпреда Росії в ООН, а також представників Китаю, Ірану, Куби, Нікарагуа, Північної Кореї, Сирії та інших. Деякі дипломати повідомили, що загалом до групи підтримки увійшли 50 держав.

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    Держави ООН розділились на тих, що підтримують тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і прибічників Мадуро. Нагадаємо, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, багато країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.

    Нагадаємо, в уряді Венесуели заявили про готовність до перемовин з лідером опозиції Хуаном Гуайдо заради вирішення кризи у державі.

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