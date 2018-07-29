Зростає кількість загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії



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Наслідки землетрусу в Індонезії

Кількість потерпілих унаслідок стихії сягнула 160

До щонайменше 14 людей зросла кількість жертв потужного землетрусу, шо стався в популярному туристичному місці в Індонезії 29 липня. Кількість потерпілих унаслідок стихії сягнула 160.

Землетрус магнітудою 6,4 на острові Ломбок пошкодив тисячі будинків, повідомили в національної агенції Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих.

Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі, звідки не надійшло жодних повідомлень про руйнування.

Найбільший у світі архіпелаг, Індонезія, схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.

У грудні 2004 року масивний підводний землетрус біля узбережжя Суматри в західній частині Індонезії спричинив цунамі, в результаті якого загинуло понад 220 тисяч людей у багатьох країнах регіону.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих внаслідок землетрусу.

Джерело: Радіо Свобода