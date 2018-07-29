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    У світі

    Зростає кількість загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії

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    Наслідки землетрусу в Індонезії - Зростає кількість загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії
    Наслідки землетрусу в Індонезії

    Кількість потерпілих унаслідок стихії сягнула 160

    До щонайменше 14 людей зросла кількість жертв потужного землетрусу, шо стався в популярному туристичному місці в Індонезії 29 липня. Кількість потерпілих унаслідок стихії сягнула 160.

    Землетрус магнітудою 6,4 на острові Ломбок пошкодив тисячі будинків, повідомили в національної агенції Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих.

    Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі, звідки не надійшло жодних повідомлень про руйнування.

    Найбільший у світі архіпелаг, Індонезія, схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.

    У грудні 2004 року масивний підводний землетрус біля узбережжя Суматри в західній частині Індонезії спричинив цунамі, в результаті якого загинуло понад 220 тисяч людей у багатьох країнах регіону.

    Раніше повідомлялося про 10 загиблих внаслідок землетрусу.

    Джерело: Радіо Свобода

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