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    У світі

    Звучить як поганий жарт, але це правда: Адольф Гітлер обраний депутатом у Намібії

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    Адольф Уунона Гітлер був обраний із 85 відсотками голосів у колишній німецькій колонії - Звучить як поганий жарт, але це правда: Адольф Гітлер обраний депутатом у Намібії
    Адольф Уунона Гітлер був обраний із 85 відсотками голосів у колишній німецькій колонії

    За словами політика, він не має планів щодо світового панування

    У Намібії політик на ім'я Адольф Гітлер отримав депутатське крісло в одній із місцевих рад країни. Про це повідомляє Daily Mail.

    Зазначається, що Адольф Уунона Гітлер був обраний із 85 відсотками голосів у колишній німецькій колонії, де низка вулиць, місць та людей досі носять німецькі імена. Чоловік отримав місце в складі правлячої партії SWAPO, яка керувала Намібією з часу незалежності від апартеїду у 1990 році.

    Водночас Гітлер запевняє, що він не має нічого спільного з нацистською ідеологією й не має планів щодо світового панування.

    «Мій батько назвав мене на честь цієї людини. Він, ймовірно, не розумів, що уособлював Адольф Гітлер. У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім'ям. Тільки будучи підлітком я зрозумів, що ця людина хотіла захопити весь світ», – сказав політик.

    Як відомо, Намібія була німецькою колонією з 1884 року, поки імперія не була позбавлена володінь після Першої світової війни. Пізніше нацист Адольф Гітлер використав приниження післявоєнного Версальського договору як інструмент пропаганди. Наразі у Намібії живе невелика спільнота, яка розмовляє німецькою мовою, а країну щороку відвідують близько 120 тисяч німців.

    Нагадаємо, що на виборах мера у Перу суперниками стали Гітлер і Ленін.

    Теги: партії політика чоловік жарт
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