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    На виборах мера в Перу суперниками стали Гітлер і Ленін

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    Гітлер Альба Санчес вже обіймав пост мера міста Юнгар - На виборах мера в Перу суперниками стали Гітлер і Ленін
    Гітлер Альба Санчес вже обіймав пост мера міста Юнгар

    Кандидат в мери міста Юнгар стверджує, що він – «хороший Гітлер»

    У Перу чоловік на ім'я Гітлер Альба Санчес став кандидатом в мери міста Юнгар на заході країни. Йому намагався перешкодити інший кандидат на ім'я Ленін Володимир Родрігес Вальверде.

    Про це повідомила місцева радіостанція RPP у четвер, 21 вересня. 

    Зазначається, що Гітлер Альба Санчес вже займав посаду мера міста - з 2011 по 2014 рік. Тоді він висувався від центристської партії Можливості Перу, а тепер балотується від правої партії Ми - Перу. Сам кандидат стверджує, що він – «хороший Гітлер».

    Його співвітчизник, названий на честь Леніна, зажадав відмовити супернику в праві претендувати на посаду, однак влада не знайшла для цього законних підстав.

    У Латинській Америці дітей часто називають на честь історичних особистостей. Зустрічаються такі імена, як Сталін, Наполеон, Мао та Ілліч.

     

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