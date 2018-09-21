На виборах мера в Перу суперниками стали Гітлер і Ленін



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Гітлер Альба Санчес вже обіймав пост мера міста Юнгар

Кандидат в мери міста Юнгар стверджує, що він – «хороший Гітлер»

У Перу чоловік на ім'я Гітлер Альба Санчес став кандидатом в мери міста Юнгар на заході країни. Йому намагався перешкодити інший кандидат на ім'я Ленін Володимир Родрігес Вальверде.



Про це повідомила місцева радіостанція RPP у четвер, 21 вересня.

Зазначається, що Гітлер Альба Санчес вже займав посаду мера міста - з 2011 по 2014 рік. Тоді він висувався від центристської партії Можливості Перу, а тепер балотується від правої партії Ми - Перу. Сам кандидат стверджує, що він – «хороший Гітлер».



Його співвітчизник, названий на честь Леніна, зажадав відмовити супернику в праві претендувати на посаду, однак влада не знайшла для цього законних підстав.



У Латинській Америці дітей часто називають на честь історичних особистостей. Зустрічаються такі імена, як Сталін, Наполеон, Мао та Ілліч.