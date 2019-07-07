З’явилася перша авіакомпанія, яка відмовилася від нового Boeing 737 Max



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Авіабудівельний гігант Boeing почав втрачати клієнтів Фото з відкритих джерел

Кілька авіакатастроф Boeing 737 Max призвели до втрати клієнта для американського авіабудівника

«Дочка» Saudi Arabian Airlines - лоукостер Flyadeal - повністю переходить на Airbus. Компанія відмовилася від покупки 50 лайнерів Boeing 737 Max. Про це повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на повідомлення авіакомпанії.



Саудівський лоукостер Flyadeal відмовився від попередніх домовленостей з американською компанією Boeing про постачання літаків 737 Max на користь її європейського конкурента Airbus. Замість 50 лайнерів 737 Max компанія Flyadeal планує придбати 30 машин A320neo, повідомляє лоукостер в неділю, 7 липня.

Авіакомпанія Saudi Arabian Airlines, «дочкою» якої є Flyadeal, підписала з Airbus договір про придбання декількох десятків лайнерів ще на що проходив у червні Міжнародному авіакосмічному салоні в Парижі. Однак тоді не було відомо, що європейські літаки отримає саудівський лоукостер, який замінить ними американські Boeing 737 Max.

Планується, що в майбутньому авіапарк Flyadeal буде складатися тільки з машин A320neo марки Airbus, відзначають в компанії. Партія з 30 таких літаків загальною вартістю 5,9 млрд євро надійде в Саудівську Аравію у грудні.

Як відомо, у світі сталося кілька катастроф літаків Boeing 737 Max у цьому і минулому році. Так, у катастрофі Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 березня 2019 року загинули 157 осіб. Літак розбився через шість хвилин після зльоту.

У листопаді 2018 року літак цієї моделі авіакомпанії Lion Air впав у Індонезії через 11 хвилин після зльоту, загинуло 189 осіб. Попередньо встановлено, що в обох випадках пілоти по кілька хвилин намагалися вирівняти літаки, що втратили управління. За словами деяких адвокатів, це дає підставу припустити, що пасажири знали, що загинуть. Юристи висловили думку, що компанія спробує врегулювати претензії до суду.

В обох катастрофах помилкові сигнали датчика кута атаки приводили до автоматичного включення системи захисту від звалювання, яка опускає ніс літака, намагаючись його вирівняти. Відключити цю систему пілоти не змогли. За даними The Wall Street Journal, в Boeing знали про нестикування в програмному забезпеченні за рік до катастрофи в Індонезії, але розраховували усунути збій при плановому оновленні всього софту. У середині травня цього року в американської аерокосмічної компанії Boeing заявили про повне оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX і переконують в безпеці своїх літаків. У середині червня стало відомо, що міжнародний авіаційний холдинг International Airlines Group (IAG) оголосив про плани придбати 200 літаків Boeing 737 MAX. Холдинг International Airlines Group володіє флагманськими авіаперевізниками Великої Британії та Іспанії - British Airways і Iberia, - а також Aer Lingus, Vueling і LEVEL.