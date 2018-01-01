З’явилися подробиці смертельної стрілянини в Амстердамі

Вся наявна на цей момент інформація вказує на те, що інцидент не був терористичною атакою

В поліції Амстердама повідомили, що стрілянина в центрі міста не є терористичним актом. Про це пише De Telegraaf. «Ми повідомили людей про необхідність сховатися, якщо б це був теракт. Це більше схоже на кримінал», - сказав представник поліції. За даними правоохоронних органів, кілька пострілів були зроблені на вулиці



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Силовики на місці стрілянини

Вся наявна на цей момент інформація вказує на те, що інцидент не був терористичною атакою

В поліції Амстердама повідомили, що стрілянина в центрі міста не є терористичним актом.

Про це пише De Telegraaf.

«Ми повідомили людей про необхідність сховатися, якщо б це був теракт. Це більше схоже на кримінал», - сказав представник поліції.

За даними правоохоронних органів, кілька пострілів були зроблені на вулиці Гроте Віттенбургер. У поліції підкреслили, що вся наявна на цей момент інформація вказує на те, що інцидент не був терористичною атакою.

Так, в поліції підтвердили, що пошуки злочинців тривають. Неподалік від місця інциденту було знайдено згорілу машину. Слідчі не виключають, що вона могла бути задіяна в нападі.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері в Амстердамі сталася стрілянина: одна людина загинула та двоє постраждали.

Джерело: РБК-Україна